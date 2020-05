Q: Mette F. ude i søforklaring

Mette Frederiksen indledte sin 1. maj-tale med at sende en drillende bemærkning til de autonome.

Noget mere stram i betrækket så statsministeren ud, da Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup ville have hende til at forholde sig til et talepapir, som Politiken forleden bragte et billede af.

Her var med rød håndskrift gjort et par notater. 'Udskam de, der ikke har været fornuftige', lød det.

Qvortrup spurgte efter 1. maj-talen statsministeren, om hun selv har skrevet ordene på talepapiret.

- Nej, det er det ikke, lød det fra statsministeren, som dog bevægede sig ud i en længere bortforklaring om, at Politiken havde berigtiget sin historie.

Mette Frederiksen (S) vil efter eget udsagn ikke udskamme nogen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Hun er ude i en søforklaring ved at sige, at Politiken har trukket det tilbage, siger Qvortrup, som uddyber, at det eneste, Politiken har gjort, er at præcisere, at talepapiret var et udkast og ikke et endeligt manuskript.

- Det har vi hele tiden vidst, og det centrale er, hvem der har skrevet opfordringen til at udskamme dele af befolkningen i margen.

Selvom Mette Frederiksen ikke direkte afviste at have gjort notater om udskamning, slog hun i dag fast, at:

- Jeg tror ikke på skyld og skam. Jeg har ikke benyttet det ord.