Q: Mette F's absolut største krise

Mette Frederiksen (S) står over for den hidtil største krise i sin tid som statsminister.

Det vurderer politisk kommentator hos Ekstra Bladet Henrik Qvortrup, efter at Weekendavisen torsdag er kommet i besiddelse af et lækket udkast af den rapport, Minkkommissionen fremlægger næste uge.

- Hvis bare halvdelen af det, der er kommet frem i dag, holder stik, skal Mette Frederiksen folde hænderne og bede til, at folk køber det, hun har sagt hele vejen igennem: nemlig at hun var for travlt optaget af at redde liv til at gå op i, om der var lovhjemmel, siger Henrik Qvortrup.

'Meget kritisabelt'

Det er både blandt støttepartierne og befolkningen, at statsministeren skal håbe på forståelse fra, lyder det.

- Man skal være meget velvilligt indstillet som støtteparti for at sige, 'det glemmer vi bare'. Ultimativt kan det ende med, at et flertal sætter hende for en rigsret, hvilket er det værst tænkelige scenarie.

- Der kan også blive igangsat en advokatundersøgelse. Men vi befinder os i et valgår, så Mette Frederiksen er bestemt ikke interesseret i nogen af delene, siger Henrik Qvortrup.

Af det lækkede udkast fremgår det, at det 'samlet er kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020'.

Det kaldes desuden for 'grov vildledning' af både minkavlere og offentligheden, da regeringen præsenterede beslutningen på pressemødet.

Den endelige konklusion kan se anderledes ud, end det fremgår af lækket.

Magten var centraliseret

Weekendavisen skriver desuden, at det af konklusionen fremgår, at beslutningssystemet under forløbet har været 'så centraliseret', at det reelt ikke fungerede i dagene før og efter beslutningen om, at alle mink i landet skulle aflives.

Det betyder, at magten og beslutningerne var samlet særdeles meget omkring Statsministeriet.

Politisk kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så hvis referatet holder stik, bliver det meget vanskeligt for Mette Frederiksen at sige, at det var alle andres skyld, hvilket ellers har været hendes taktik førhen, vurderer Henrik Qvortrup.

- Så hun har ikke mulighed for at smide en minister under bussen?

- Det har hun jo allerede gjort, men hun vil sikkert forsøge at gentage, hvor utilfreds hun er med 'betjeningen' ovre i Fødevareministeriet.

- Men igen: skulle vi tro på, at lige præcis på det her punkt var Statsministeriet helt uden interesse for, hvordan tingene hang sammen i et andet, så centralt ministerium, spørger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Og selv hvis hun ikke havde fået fortalt, at det var ulovligt, burde hun så have spurgt? Havde det været rettidig omhu, inden man lukkede et helt erhverv?

Ifølge Henrik Qvortrup bliver det også rigtig svært for støttepartierne SF, Radikale og Enhedslisten, at 'lade sig tale ud af det'.

- Deres vælgere skal jo også synes, at den straf, der kommer, er rimelig, siger han.

- Den nådigste udgang til alt det her er en næse. Men det har også potentiale til at føre til, at Mette Frederiksen kan tabe magten ved et kommende valg.