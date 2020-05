Q: Mettes statister

Mette Frederiksens (S) solofremlægning af fase to i genåbningen af Danmark var en win-win-situation for statsministeren, siger Henrik Qvortrup

Torsdag aften trådte statsminister Mette Frederiksen ud af Mariensborg og ind i den forårslune aftensol for at præsentere regeringens genåbningsplan efter forhandlinger med Folketingets partier.

Her talte hun alene i solen, mens de andre partiledere blev henvist til kølig skygge under træerne på Marienborgs plæne.

Mutte med hænder i lommen, eller bøjede nakker med øjnene rettet mod mobiltelefonerne, overværede de fra afstand Mette Frederiksen rose danskerne live på landsdækkende tv og radio.

Reduceret til statister

Hun gennemførte en smart plan, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- De her politikere i baggrunden er reduceret til at være Mettes statister. Men hvis ikke de stod der i baggrunden, så ville de fremstår som ’dem, der ikke vil være med til at genåbne’.

- De ville ellers gerne være med til at præsentere genåbningen og have noget ’shine’. Men den tog Mette selv, og det kan de ikke forhindre hende i, siger Henrik Qvortrup.

- Men prøv lige at se den der opstilling. Hvorfor var det ikke Mette Frederiksen, Jakob Ellemann (V), Søren Pape (K) og Pia Olsen Dyhr (SF) ved siden af hinanden? Ved flere tidligere pressemøder har statsministeren stået sammen med andre fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen og politiet.

- Så hvorfor inviterede hun dem overhovedet?, spørger Qvortrup og forklarer.

- Hun vil gerne have nogle af dele lorten med. Nogen af dele ansvaret med, hvis dødstallene pludselig boomer, eller hvis noget går galt, så kan hun sige: Det var et enigt Folketing, der vedtog planen.

- Med andre ord tager hun æren, hvis det går godt men deler ansvaret, hvis det går skidt. Det er en win-win-situation for Mette Frederiksen, siger Henrik Qvortrup.