Q: Mor Mette i total panik

Statsministeren var ikke meget for at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om eventuel kritik af hendes departementschef og regering i minkkommissionens rapport, der ventes at komme i juni

At statsminister Mette Frederiksen, kort før Minkkommissionen kommer med sin rapport, føler sig kaldet til at bedyre både sin skyld og uskyld til Berlingske, er et udtryk for, at hun er under et sjældent stort pres.

Det siger politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup:

- Det er jo fuldstændigt vildt. Det kan ikke fortolkes som andet end en statsminister i total panik, dagen før Minkkommissionens rapport kommer.

- Jeg mindes aldrig - som i aldrig nogensinde - at en siddende statsminister går ud forud for en rapport for at sige, at det her, det bliver slemt. Det bliver galt. Men tilgiv os.

Forbereder befolkningen

Minkkommissionen har undersøgt forløbet omkring, at regeringen beordrede alle mink i Danmark slået ned, selvom der ikke var lov på plads til det.

Det er allerede kommet frem, at kommissionen vil udtale en hård kritik. I interviewet erkender Mette Frederiksen fejl, men samtidig siger hun, at regeringen ikke gjorde noget bevidst forkert eller ulovligt.

- Det er et meget gennemskueligt forsøg på at forberede offentligheden på den hårde kritik, der kommer i morgen.

- Så vælgerne tænker, at det havde hun jo også forberedt os på, og så er den ikke værre. Det gør man kun, hvis man ved, at det er meget slemt, det der kommer. Og at man ikke har andre redskaber tilbage i værktøjskassen, siger Henrik Qvortrup.

Der bliver rejst hård kritik af Statsministeriet i det udkast af Minkkommissionens rapport, som Weekendavisen er i besiddelse af, der omhandler det forløb, hvor alle landets mink blev aflivet I 'Ingen Kommentarer' har de også set nærmere på det udkast til rapporten, som Weekendavisen offentliggjorde sidste uge.

Hjælp til vennerne

I interviewet vælger Mette Frederiksen selv at opstille fem kriterier for, hvad hun mener skal være opfyldt, før Folketinget kan bede uvildige advokater vurdere, om der kan rejses en sag mod hende baseret på kommissionens rapport. En rapport, der endnu ikke er kommet.

Og Mette Frederiksen konkluderer fluks, at ingen af de fem kriterier er opfyldt. Og at Folketingets partier dermed ikke skal bede om en uvildig advokatvurdering.

- Det er en defokusering af, hvad det handler om. Og så er det et forsøg på at assistere de partier, der bliver afgørende i de her dage, med en forklaring, som de kan bruge til at sige, at det selvfølgelig er alvorligt, men ikke alvorligt nok til en advokatvurdering, siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Det tangerer det skamløse, at hun mener selv at kunne bestemme, hvad der skal til, for at Folketinget får lavet en advokatvurdering. Den var ikke gået for nogen andre mennesker i nogen som helst anden juridisk sammenhæng.

Lokummet brænder

Alt i alt mener Henrik Qvortrup, at interviewet i Berlingske er et klart tegn på, at statsministeren er presset.

- Ellers hidkalder man ikke Berlingskes hofreporter til Marienborg for at lægge hovedet på sned og sige: Ja, det er alvorligt, men døm mig ikke for hårdt.

- Det er, fordi hun ved, at lokummet brænder.

