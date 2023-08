Q: Nu bliver Ellemann aldrig statsminister

Med den nye melding om, at Venstre ikke skal hjem til blå blok, pisser Ellemann sine gamle, blå venner op og ned ad ryggen, mener Henrik Qvortrup

Jakob Ellemann-Jensen (V) har slået op med blå blok.

I hvert fald hvis tingene fortsætter som hidtil. Det gjorde han først klart i et interview i Berlingske og siden på pressemødet i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Her lægger han i den grad afstand til de blå partier og kalder den nye regering en frisættelse af Venstre, der ikke længere skal bøvle med nye partier, benspænderi og fnidder i blå blok.

Dødsstødet

Og det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup bliver dødsstødet for Ellemanns håb og drømme om at blive statsminister. Hele strategien er nemlig i den grad 'risky business', som han kalder det.

- Den her nye strategi kan umuligt indbefatte, at han skal være statsminister i fremtiden. Han får reelt sagt, at så længe han er formand, er Venstre lig med Mette Frederiksen som statsminister, siger han.

Adspurgt, hvad kommentatoren tænker om, at Ellemann trods alt 'som udgangspunkt' stadig peger på sig selv som statsminister, som han sagde på pressemødet, lyder analysen:

- Han kunne lige så godt sige, at han peger på Pjerrot som statsminister.

Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at de blå partier mest har spændt ben for hinanden, mens der er mere harmoni i den brede SVM-regering. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Uro og forvirring

Den nye melding har vakt stor opstandelse blandt de andre blå partier. Inger Støjberg (DD) mener ikke, at der kan blive en blå regering, så længe Ellemann er formand for Venstre.

Alex Vanopslagh (LA) kalder det 'kortsigtet', 'følelsesladet' og 'ikke særlig gennemtænkt', mens Rasmus Jarlov (K) siger, at Venstre ødelægger mulighederne for en borgerlig statsminister.

- Det korte af det lange er, at han pisser sine gamle venner op og ned ad ryggen, og det er noget, han tydeligvis på forhånd har besluttet sig for at gøre, siger Henrik Qvortrup.

- Jeg kan virkelig godt forstå, at de er sure i blå blok lige nu.

Og det hele virker da også, som om det hele er planlagt. I hvert fald har Jakob Ellemann skabt en form for slogan for den nye linje, der efterlader blå blok, som man kender den, i ruiner.

- Vi skal videre

Til at understøtte det nye budskab fra Venstre-formanden har han nemlig hevet et gammelt Olsen Banden-citat frem.

'Vi skal ikke hjem. Vi skal videre', lyder den nye Venstre-parole.

- Ellemann kører hele det her cirkus ud i en meget kæk og fyndig tone. Men han har ikke råd til at være kæk og fyndig, siger Henrik Qvortrup.

Partiet står ikke stærkt i målingerne, der er ikke sådan lige et samlet blåt flertal i sigte, og han har allerede, da han gik i regering med Socialdemokratiet, lagt sig ud med baglandet.

- Han står ikke sikkert nok i partiet eller i den nye rolle, partiet har fået, til at lave denne slags udmeldinger.

- Det er virkelig en stor pille at sluge for Venstre-baglandet, der allerede var fortvivlede over situationen i forvejen, siger Henrik Qvortrup.