Q: Nu går de efter struben

Der er krig i toppen af Venstre, hvor længere tids kaos i går aftes blev optrappet af, at Venstre-koryfæet Claus Hjort Frederiksen offentligt gik til angreb på Kristian Jensen.

Og efter Kristian Jensen mandag afviste ændringer i formandskabet, er den totale krig nu en realitet.

- Det er 'point of no return', og det store brag er uundgåeligt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

Modangreb i V-krig

Claus Hjort Frederiksen hev allerede stridsøksen frem mod Kristian Jensen i forbindelse med Venstres sommergruppemøde i fredags. Her skulle det dog langtfra stoppe.

- Jeg tror, at han bliver ved, fordi han vil sende et umisforståeligt signal til alle i Venstre, der kunne gå rundt med nogle forhåbninger om, at Kristian Jensen en dag kunne komme til tops i det parti, fortæller Henrik Qvotrup.

- Der skal sendes et signal om, at det kan de godt glemme, fortsætter han.

Hans Engell: Hjort kaster benzin på bålet

Men det er ikke en kamp, Claus Hjort Frederiksen egenhændigt udkæmper.

- Jeg synes, det er vanskeligt ikke at se det som et udtryk for, at nogen i Venstres top har besluttet, at nu er det nok med Kristian Jensen. De har besluttet sig for, at nu skal Kristian Jensen kvases. Han skal tilintetgøres. Hans magt skal fjernes. De gider ham ikke mere.

Se også: V-profil: Kristian Jensen skal kende sin rolle for at fortsætte

Nye tæsk til Jensen: Din skyld!

- Og hvem er de nogen? Det er indlysende Claus Hjort Frederiksen, men jeg tror også, at det er formand Lars Løkke Rasmussen.

- Det ville undre mig rigtig meget, hvis Claus Hjort Frederiksen gik på den her ‘mission tilintetgør Kristian Jensen’ uden først at have rådført sig med partiets formand, Lars Løkke Rasmussen. Jeg føler mig overbevist om, at Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen er allierede i den her sag.

Det betyder dog ikke, at Henrik Qvortrup tror, at Lars Løkke ser sig selv som formand for Venstre, næste gang der er folketingsvalg.

- Men der er én ting, han brænder ekstremt meget for, og det er, at det ikke skal blive Kristian Jensen, lyder det fra Henrik Qvortrup.