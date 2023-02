Q: Nye Borgerlige risikerer tossemærkat

Nye Borgerligere er i fare for ikke at blive taget seriøst efter næstformands udtalelser, siger Henrik Qvortrup

Der er en fin linje mellem markant systemkritik, magtskepsis og så tosseri. Og den skal Nye Borgerlige med Lars Boje Mathiesen i spidsen passe på ikke at krydse, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Det siger han, efter at Ekstra Bladet har kunnet fremlægge en række voldsomme udtalelser fra Nye Borgerliges nye næstformand, Henriette Ergemann.

- Nye Borgerlige balancerer på en knivsæg, og Lars Boje må markere sig, siger Henrik Qvortrup.

Sindssyge kælling

På Facebook har Henriette Ergemann i forbindelse med coronavacciner skrevet, at daværende generalsekretær for Unicef Danmark, Karen Hækkerup, burde fængsles for mord på børn.

Henriette Ergemann blev valgt som Nye Borgerliges næstformand 7. februar. Foto: BO AMSTRUP

Hun har desuden skrevet, at politikere har fået saltvand i stedet for vacciner og skulle være betalt for at udrulle vaccinerne.

- På den ene side kan jeg sagtens se - helt kynisk betragtet - perspektivet for Nye Borgerlige i at være det antiautoritære, systemkritiske parti, som formand Lars Boje personificerer. Det er fair nok, og det tror jeg, der er et publikum til.

- På den anden side går det ikke, hvis der går fuldstændigt sølvpapirshat og konspirationsteori i den. Gør der det, så bliver det meget nemt - også for nemt - at affærdige Nye Borgerlige som rene tosser, siger Henrik Qvortrup.

Nye Borgerliges næstformand, Henriette Ergemann, på Facebook i 2020. / Foto: Ekstra Bladet

Repræsentation

Han vurderer, at der er plads til et parti på Christiansborg, der repræsenterer den gruppe af danskere, der er voldsomt skeptiske over for politikerne, deres håndtering af samfundet og ikke mindst af corona.

- Den slags advokater er der ikke for mange af på Christiansborg. Og der sidder mange mennesker derude, der er skeptiske.

- Men det bliver et problem for et parti, der gerne vil tages alvorligt, hvis det kammer over i det rene tosseri. Og det gør det, når man anklager Karen Hækkerup for mord på børn, siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Man skal kunne være systemkritisk uden at kunne affejes som landsbytosser.

