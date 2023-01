Q om bededags-argument - Den hopper folk ikke på

Lige fra første sætning i sin nytårstale slog Mette Frederiksen krisestemningen an:

'Mange har det svært.'

'Mørke skyer trækker ind over os.'

Og det er en Mette F. 'classic', vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det er en klassisk socialdemokratisk tale, der handler om at tage hånd om de svage. Om at styrke faglige frem for akademiske uddannelser. De kunne sagtens være i en S-mindretalsregering.

Hele talen: Det sagde Mette F ord for ord

Visualisering af nytårstalen 2023. Wordclouds.com

Vil afskaffe helligdag

- Men det slår mig, at Mette Frederiksen igen-igen anslår en krisebevidsthed hos danskerne. Tidligere har det været corona. Nu er det energi, inflation og krig. Og vi må ligefrem forstå, at vi derfor skal give afkald på storebededag, hvilket kommer til at lyde lidt bizart.

- Jeg tror slet ikke, at folk bare hopper på den, siger Henrik Qvortrup om Mette Frederiksens fjerde nytårstale.

Annonce:

Ifølge den politiske kommentator skal krisesnakken skabe sammenhold og fælles kurs:

- Det er med til at bygge en stemning op. Hun vil have danskerne med sig - og have os til at sige, at i det lys er det da fornuftigt at afskaffe storebededag.

Og paradoksalt nok er det med storebededag er nok den største udfordring, regeringen står i, vurderer Henrik Qvortrup:

- Hun siger også direkte, at hun har lagt mærke til, at ikke alle er begejstrede. Det er også tilfældet, må man sige.

Stop tankeløs aktivering

Ud over fastholdelsen af, at storebededag skal afskaffes, var der også plads til et par konkrete forslag i nytårstalen.

- Så er der nogle konkrete betoninger af ting. Bl.a. at man skal holde op med at aktivere dødeligt syge mennesker. Det er første gang, jeg hører hende sige det så direkte; selvom det er noget, de fleste kan være enige i.