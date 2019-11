Q om 'blændende' Løkke: - Han er SÅ bitter

Han fik sagt farvel med maner - og fik måske nogen til at overveje deres behandling af ham i hans sidste uger som formand.

Sådan lyder vurderingen af tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussens afskedssalut på partiets landsmøde i Herning.

- Han formår på en og samme tid at holde en blændende tale, men samtidig få sendt nogle stikpiller til mange af dem, der sidder herude i salen, så de måske har siddet og tænkt, om de var fair i deres behandling af ham. Der er ingen tvivl om, at han er så bitter efter det her forløb, siger Ekstra Bladets politiske kommentator om Løkke afsked.

Den politiske kommentator mener også, at Løkke fik indikeret, at han måske snart er færdig som politiker.

- Jeg synes, han får manet snakken om et partiskifte i jorden.

- Var det en jobansøgning?

- Jeg tror ikke, der er mange, der er i tvivl om, at han er ledig. Men spørgsmålet er, om han er i Venstre - i hvert fald som folketingsmedlem - så meget længere.

Løkke sendte i sin tale en særlig opfordring til Venstre-medlemmer, der meldte sig ud i dagene efter 30. august.

- Se nu at få meldt jer ind igen.

Flere gange undervejs i den godt 30 minutter lange afskedstale måtte en tydeligt rørt Lars Løkke Rasmussen bryde sin talestrøm med tårer i øjenkrogene. Blandt andet, da hen takkede sin familie og taxachaufføren Ibrahim, der kom til Danmark som flygtning fra Syrien i 2015.

- Han sagde, 'du er min ven, du skal ikke betale'... Nu var der jo vidner tilstede... Så jeg insisterede, lød det fra Lars Løkke Rasmussen. Igen til stor latter fra de fremmødte Venstre-medlemmer.

I gang med planer

Lars Løkke Rasmussen røbede også under sin tale, at der er ved at blive lagt planer for fremtiden. Han røbede dog ikke, om det sker i eller uden for politik:

- Jeg er i gang med at lægge andre planer, lød det fra Løkke uden han dog afslørede nærmere.

- Men det kommer ikke til at karambolere med jer, slog han fast og maner dermed planerne om et evt. partiskifte i jorden.