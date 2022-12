Q om lækket lydfil hos V: - Det er ildevarslende

Ellemann kæmper nu en indædt kamp for at overbevise vælgerne om, at hans bunke af løftebrud er det hele værd, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator

På et møde i Venstres Forretningsudvalg fortalte Jakob Ellemann-Jensen, hvad han håber på at få ud af at droppe kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens håndtering af minksagen.

Men det møde forblev langtfra fortroligt, da en lydfil fra mødet blev lækket til B.T.

Avisen kan ud fra lydfilen fortælle, at Ellemann forventer at få blå indrømmelser på blandt andet arbejdsudbud, co2-afgift, skattelettelser, velfærdsreformer, uddannelser og forsvarsudgifter i bytte for en sløjfet advokatvurdering.

At sådan en lydfil overhovedet bliver lækket, udstiller krigen i Venstre, forklarer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det er ildevarslende for ham, at sådan en optagelse lækkes. Det tyder på, at der er en vis frustration i partiet, siger Henrik Qvortrup.

- Det, vi oplever nu, er en indædt kamp om fortællingen. Det er for Ellemann en kamp for at overbevise vælgerne om, at det er det hele værd. Jo mere, han kan sandsynliggøre, at han har fået noget ud af det, der retfærdiggør hans løftebrud, jo bedre står han, uddyber han.

Både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen har et forklaringsproblem, hvis de danner en regering sammen. Ikke desto mindre er det højst sandsynligt netop det, der snart kan ske, mener politisk kommentator Henrik Qvortrup, som kalder det historisk

Kan skabe problemer hos S

Hvis Jakob Ellemann-Jensen spiller sine kort rigtigt, kan det i sidste ende skabe store problemer for Socialdemokratiet, mener Qvortrup.

- Der er ikke så mange, der snakker om den del lige nu, men tingene hænger jo sammen. Hvis Ellemann trænger igennem med sin fortælling kan Socialdemokratiet og Mette Frederiksen komme til at stå i store problemer. Så vil for mange i den røde lejr synes, at Socialdemokratiet har solgt sig selv for billigt til et parti, der i øvrigt førte valgkamp på slet ikke at ville i regering med dem.

Ellemann fejler dog ved at bruge argumenter om, at det er på grund af 'valgets tale', at han dropper kravet om en advokatvurdering og går i regering med Mette Frederiksen.

- Det er ikke valgets tale, at han pinedød skal gå i regering med nogle partier, han ikke vil i regering med. Det er der ingen, der tvinger ham til. Det er et mærkeligt greb at sige, at det skulle være vælgernes ønske. Jeg tror ikke, der er en eneste Venstre-vælger, der har stemt på ham med den forventning, at han ville gå i regering med Socialdemokratiet. Han sagde jo det modsatte. Der kan være alle mulige gode grunde til det, men valgets tale er noget gedigent sludder, siger Henrik Qvortrup.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Jan Sommer

Bullshit fra Ellemann

På lydfilen kommer det desuden frem ifølge B.T., at Jakob Ellemann-Jensen siger, at det ikke er sikkert, at Venstre går i regering med Socialdemokratiet. Men den hopper Qvortrup ikke på.

- Det mener jeg er bullshit. Det mener jeg virkelig. Det eneste, der ville kunne forhindre det, så langt som de er fremme, er, hvis baglandet siger, at han ikke længere kan være formand. Det ville kunne forhindre det. Ellers er det givet, at der kommer en regering, hvor Venstre og Socialdemokratiet er med.

- Hvorfor siger han det så?

- Han kan ikke stå og sige, at den er hjemme, før den er helt hjemme. Han ved også godt, at han står på et møde, hvor der er en risiko for, at oplysningerne vil sive, og derfor vil det være et kæmpe problem at sige, at den er hjemme. Men jeg skulle blive meget meget overrasket, hvis ikke de går med i regering, siger Henrik Qvortrup.

