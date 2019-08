Q om Løkkes taktik: - Han vil tale solen sort. True, intimidere, klynke

Lars Løkke Rasmussen risikerer at stå tilbage som partiformanden, der kæmpede mere for sig selv end for partiet, vurderer Henrik Qvortrup

Det ville være utænkeligt at blive siddende som partiformand efter massivt kritik fra store dele af baglandet i ethvert andet parti. Men ikke, når det handler om Lars Løkke.

Folketingsmedlemmer: - Løkke og Jensen må trække sig

Det siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Havde vi været i ethvert andet parti, ville det være bizart, hvis ikke formanden var gået på nuværende tidspunkt. Men vi er på en helt anden frekvens: Løkke-frekvensen. Og han vil kæmpe til sidste blodsdråbe, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Ifølge den politiske kommentator kan det skabe ekstra vrede i baglandet, at Løkke ikke har i sinde at følge opfordringerne fra hovedbestyrelsesmedlemmer og folketingsmedlem Carsten Kissmeyer på nuværende tidspunkt:

- Det her gør Venstres bagland rigtig vrede. De får vidnesbyrd for, at Løkke i deres øjne kæmper mere for sig selv end for sit parti.

- Men har Lars Løkke ikke en pointe i, at det er de 850 delegerede og ikke 23 hb-medlemmer, der skal afgøre, hvem der er formand?

- Jo. Men nu er det sådan, at hb-medlemmerne repræsenterer jo de delegerede. Og Forretningsvudavlget repræsenterer Hovedbestysrelsen. Forestillingen om, at X antal delegerede skulle møde op på et landsmøde og sige, de er på månen, giver ikke mening. Dem, der melder ud nu, har loddet stemningen i deres bagland.

Løkke afviser pure: Nægter at trække sig

Henrik Qvortrup vurderer, at Løkke vil hvæsse sine imponerende talegaver som politiker og kæmpe krigen til ende - uanset udfaldet.

- Løkke vil nu møde op til hovedbestyrelsesmødet i weekenden og tale solen sort. Han vil true, han vil intimidere, han vil klynke. Han kan tale i fire timer uden problem. Men han risikerer, at for hver dag, der går, hvor han ikke trækker sig, gambler han med fortællingen om sig selv som politikeren, der ville det bedste for sit parti og ikke bare sig selv, siger Henrik Qvortrup, som også peger på en anden pointe:

- Og baglandet har luret ham nu. De kender ham og hans taktik efter hovedbestyrelsesmødet i 2014. Efter forretningsudvalget i sidste uge. De ved, hvordan han vil operere. Det store spørgsmål nu er bare, om Ellemann vil stille op.