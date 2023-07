Q om regeringens koran-melding: - Man er faldet til patten

I protest mod koranafbrændinger gør Mahdi Zaman gengæld mod Danmark. Så nu brænder han Dannebrog, bibelen, Sveriges flag, et kors og et LGBT-flag, men opmærksomheden er svær at få i Danmark. For modsat når Paludan går på gaden, så udeblev de voldsomme optøjer tirsdag, og optrinnets to betjente kunne nyde en rooooolig eftermiddag

Regeringen bukker under for presset.

Samtidig går man ultimativt på kompromis med ytringsfriheden, hvis man lykkes med at føre sine planer om at finde et juridisk smuthul, så man kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, ud i livet.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator.

I weekenden var demonstranter i Iraks hovedstad, Bagdad, på gaden for at protesterer mod afbrændingerne af Koranen. Foto: Khalid Al-Mousily/Reuters

Kolossalt pres

En række koranafbrændinger har således antændt en voldsom vrede mod Danmark og Sverige den seneste tid fra flere muslimske lande.

- Regeringen er under et kolossalt pres, for dem, der bliver fornærmet over det her, er altså virkelige mennesker og stater, som sætter hårdt mod hårdt, indleder Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Men jeg tror også. at det hænger sammen med, at regeringen godt er klar over, at den her meget firkantede ide, om at ytringsfrihed er ytringsfrihed er der nuvel et vist publikum til, men det er ikke særlig stort.

Folk i almindelighed - er min påstand - synes jo, at vi skal forbyde ham der Rasmus Paludan. Hvorfor skal han have lov til at rende rundt og gøre det der. Lad os nu bare få fred, siger Henrik Qvortrup.

57 udenrigsministre fra Organisationen af Islamiske Lande (OIC) mødes på mandag som reaktion på koranafbrændingerne i Danmark, mens 15 lande har fordømt Danmark og Sverige.

Rasmus Paludan har længe været et kendt navn i Danmark, men hans seneste demonstration i Sverige har givet ham international omtale på et helt nyt niveau Sagen kort: Voldsomme demonstrationer mod Paludan.

Samling frem for splittelse

Folketingets udenrigsordførere er mandag indkaldt til et møde, hvor emnet skal diskuteres.

- Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling, lyder det søndag aften fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) om regeringens overvejelser.

Men vælger man at gennemføre de planer, falder man på knæ for kritikerne, påpeger Henrik Qvortrup:

- Man er faldet til patten. Truslerne har haft sin indvirkning. Uanset hvor meget, man spiller på gulvviolinen, ændrer det ikke på, at den her udmelding fra regeringen er et udtryk for, at man er villig til at ændre på noget, som er grundbestanddelen i vores samfund og demokrati.

Regeringen plan lyder konkret, at den vil se på, hvordan man i helt særlige situationer kan 'sætte en stopper for forhånelser af andre lande'.