Q: Pape kan ånde lettet op - for nu

Få øjeblikke efter Danmark led nederlag til Frankrig i Qatar i aftes, sejrede Søren Pape i det første slag med det konservative bagland.

Her stod det nemlig klart, at han har hovedbestyrelsens 'enstemmige' opbakning som formand, som det lød fra partiets organisatoriske næstformand, Henrik Sølje Weiglin, efter et maratonmøde i hovedbestyrelsen lørdag.

- Det giver lige nu Søren Pape noget luftrum og pusterum for nu. Men det er kun noget værd, så længe der ikke er for mange, der mener noget andet. De fastholder nok 'enstemmigheden', indtil det øjeblik hvor de ikke længere kan gøre det, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Vi har ikke været inde bag de lukkede døre i går, og det er ikke til at sige, om det faktisk var enstemmigt. Men det er nok Konservatives analyse, at så længe man ikke har besluttet sig for at afsætte en formand, så har ingen interesse i, at der stilles spørgsmålstegn ved den siddende leder, så længe afløseren ikke er klar, siger han.

Det er Henrik Qvortrups vurdering, at svaret på, hvorfor han blev fredet af hovedbestyrelsen, i høj grad skal findes i, at der ikke er en oplagt afløser til posten i partiet. Og det mener Henrik Qvortrup heller ikke selv, at der er.

'Tålmodighed'

Mens Søren Pape og folketingsgruppen har fået mandat til at forsøge at vende udviklingen, garanterer hovedbestyrelsen at udvise 'tålmodighed' med dem.

Sådan lød det i Henrik Sølje Weiglin udtalelse, efter mødet blev afsluttet.

- De sidder selvfølgelig med tilbageholdt åndedræt. Det er klart. Jeg tror, præmissen for alt for det her er, at det var så bundet, siger Henrik Qvortrup.

- Men han har jo også tidligere vist, at han kan komme tilbage fra en forventning, der nærmest lå på nul. Vi skal jo ikke mere end et halvt år tilbage, hvor vi alle troede, at han måske kunne blive statsminister.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup. Foto: Jonas Olufson

Skal sikre sig profileret post

I disse dage, mens Mette Frederiksen stadig afsøger mulighederne for en regering over midten, er Konservative blevet sat i spil som et muligt regeringsparti under Mette Frederiksen som statsminister.

Søren Papes fremtid som formand for Konservative står og falder dog ikke på, om han får partiet med i en regering eller ej, mener Henrik Qvortrup.

- Der er vi ikke. Men hvis Konservative går med i en regering, skal Søren Pape selvfølgelig ikke bare være kirkeminister. Han bliver nødt til at sikre sig en højtprofileret ministerpost, hvis det skal ende godt for partiet.

- Men i den situation, Konservative står i, er der ikke frit valg på alle hylder. De kan ikke kræve så meget, siger han.

Henrik Qvortrup ser både fordele og ulemper for Konservative og Søren Pape, hvis de ender uden for en regering.

- Ulempen er, at det kunne give Søren Pape mulighed for at gøre Konservative til en større spiller, hvis de var med. Fordelen er så, at de kan komme til at stå stærkt som borgerlig opposition til regeringen, hvor også Venstre kan ende med at være med, siger han.