Q: Pape ligner 'en taber'

Det er en 'kolossal falliterklæring', at Søren Pape Poulsen ikke kan forklare, hvorfor det lige er ham, der skal være formand for De Konservative, mener Ekstra Bladets politiske redaktør, Henrik Qvortrup

Søndag aften tordnede den konservative formand Søren Pape Poulsen ikke frem på skærmen i DR's 21 Søndag.

Men han var der og blev interviewet af DR-værten Kåre Kvist om nedturen siden sin gunst til statsministerposten under valget og frem til nu, hvor statsministerdrømmen altså er helt slukket.

Omtrent så slukket, som han fremstod søndag aften, hvis man spørger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Han ligner jo det, han er. En taber. Det er en slagen mand, der sidder der.

'Verden står i brand', var Papes mest centrale argument for, hvorfor netop han fortsat er den rette i toppen af Det Konservative Folkeparti. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Kolossal falliterklæring

Qvortrup bider især mærke i, at Pape i søndagens interview ikke formåede at svare klart på, hvorfor det nu lige fortsat er ham, der skal sidde på den øverste konservative taburet.

- Han var ikke i stand til at svare på det helt oplagte spørgsmål - nemlig hvorfor det skal være ham, der er formand. Hans mest konkrete svar var: 'Verden står i brand'. Det er det nærmeste, vi kom en begrundelse.

- Meget kan man sige om Søren Pape, men han er næppe den, der står for løsningen af dét problem, siger Qvortrup og fortsætter:

- Han siger noget om, at det er partiet, der er vigtigt, og at det ikke handler om personer. Men nu går diskussionen jo på, om det er ham, der er den rigtige. Det er han ude af stand til at svare på. Det synes jeg er en kolossal falliterklæring.

Sympatisk, rørende - og ligegyldigt

DR kaldte selv søndagens interview med K-formanden for 'åbenhjertigt'.

Og selvom interviewet som sådan var både rørende og sympatisk, er det ikke ligefrem dén slags retorik, vælgerne vil høre fra toppolitikere, mener Henrik Qvortrup.

- Det er lidt den samme fortælling som med Ellemann. Vi har ikke lyst til at have ondt af personer i toppen af dansk politik. Man vinder ikke tilslutning ved, at nogle sidder og siger - med god ret - at det var hårdt for ham at komme igennem valgkampen. Det er nogle helt andre ting, der er afgørende for, om man kan genvinde populariteten.

- Han var lidt som en hundehvalp, der havde fået tæsk, og så sad der med hængehoved og fortæller sin historie. Det er rørende, men jeg tror ikke, der er mange ekstra stemmer i dét.

De Konservative holder landsråd 23-24 september. Men Pape gav ifølge Qvortrup ikke de delegerede nogen overbevisende grund til, at han er den rette i spidsen for partiet. Foto: Henning Hjorth

Er det her en besked til vælgerne eller til deltagere på partiets landsråd om to uger?

- Hvis jeg var delegeret på det konservative landsråd og havde sat mig for at se det her for at blive overbevist om, at vi har den rigtige mand i spidsen af partiet, var det ikke det, der skete. Tværtimod. Jeg synes, det var en svag politiker, der tonede frem.

Topskat eller ej?

Qvortrup påpeger også, at Pape nu fortryder partiets forslag under valgkampen om at skrotte topskatten. Men at han stadig mener, at topskatten ikke skal være der.

- Det står tilbage som en ren og skær taktisk overvejelse. Men det er ikke nemt for ham at forklare, at det var en fejl at sige det, når det i øvrigt stadig er det, de mener, afslutter Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

