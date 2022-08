Q: Radikale efterlader vælgerne forvirret

De Radikale har sat ultimatum til Socialdemokratiet om valg senest i oktober, samtidigt viser den seneste måling, at Radikale står til at miste seks mandater

- Vælgerne er forvirrede. På den ene side har Radikale Venstre erklæret regeringen krig, og på den anden side støtter de dem stadig.

Sådan lyder forklaringen fra politisk kommentator Henrik Qvortrup, i forbindelse med den nyeste meningsmåling, hvor Radikale Venstre står til at miste seks mandater.

Den politiske tilbagegang kommer ifølge Henrik Qvortrup i kølvandet på, at de Radikale på mange måder har erklæret regeringen krig.

Dels med kravet om udskrivning af valg senest 4. oktober, en udmelding, som kom efter minkrapporten, men også i flere sammenhænge, hvor Radikale har bragt sig på kollisionskurs med Mette Frederiksen.

Ingen vej tilbage

Ifølge Henrik Qvortrup halter det i hvert fald hos de Radikale, og situationen bliver svær at rette op på.

- De skal i hvert fald ikke slække på deres krav om valg, fordi så bliver de til grin. Der er ikke nogen vej tilbage. De er nødt til at vælte Mette Frederiksen, hvis hun ikke udskriver valg 4. oktober.

- Noget kunne samtidigt tyde på, at Sofie Carsten Nielsen ikke har det samme tarv på vælgerne, som de Radikale havde en gang. De er nede i en krise og vælgerne kan godt gennemskue, at på den ene side har vi et parti, som erklærer regeringen krig, og synes det er noget rod med minkrapporten, og på den anden side vil de ikke trække støtten til regeringen.

Afskriv ikke de Radikale

Henrik Qvortrup understreger dog, at man ikke skal afskrive Radikale Venstre.

For de Radikales mandater kan i sidste ende gå hen og blive afgørende i det kommende folketingsvalg.

- Selvfølgelig vil de Radikale gerne ligge godt i målingerne, men nok så interessant for dem, er det at være tungen på vægtskålen, og med et folketingsvalg, der ser mere og mere spændende ud, kan man jo ikke helt afvise, at deres mandater kan gå hen og blive de afgørende.

På trods af tilbagegang i mandater, kan de Radikale derfor stadig ende med at få indflydelse.

- De Radikale har måske skudt sig selv i foden ved ikke at være mere kompromisløse.

- Vælger synes det er mærkeligt, at man ikke længere har tillid til regeringen, men det har man faktisk alligevel i 2-3 måneder. Det er lidt som at sætte sig på to stole, men samtidig er det også en meget radikal måde at gøre det på.