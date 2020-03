Q roser Mette: Bedste nogensinde

Mandag eftermiddag gik Mette Frederiksen på talerstolen og talte til den danske befolkning.

Her fortalte hun, at regeringen pønser på at åbne landet gradvist op efter påskeferien. Det var dog med visse forbehold. For meget af den mulige åbning afhænger af os borgere, lod hun os forstå.

- Det værste, der kan ske, efter det her pressemøde, det er, hvis du eller andre tænker: 'Det lysner. Vi kan begynde at slække på kravene til os selv og hinanden.' Nej, det kan vi ikke. Vi skal gøre det modsatte. I skal holde i, I skal holde ved, og I skal holde ud, lød det fra statsministeren, hvor hun samtidig betonede vigtigheden af, at vi fortsat overholder regeringens restriktioner.

At hun fremlagde det på den måde, imponerede især Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, der kalder talen for den bedste, han har hørt i sit virke som politisk journalist.

- Mette Frederiksen får konstrueret en måde at tale til os på, så vi ligesom forstår, at hun er parat til at give os noget, forudsat vi så til gengæld yder noget. Den der noget-for-noget-opstilling, synes jeg er rigtig godt set, lyder analysen.

Jeg aner fortsat ikke, om regeringens Corona-strategi er den rigtige.

Til gengæld ved jeg med sikkerhed, at Mette Frederiksen i dag leverede den mest fremragende tale, som nogen statsminister har præsteret i min tid som politisk journalist. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) March 30, 2020

Du kan høre hele Henrik Qvortrup reaktion på statsministerens tale øverst.