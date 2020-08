Q: Svagere end nogensinde

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup er kåringen af Morten Messerschmidt som kronprins et tegn på, at Kristian Thulesen Dahls position er svækket

Tulle står svagere end nogensinde.

Så klar i mælet er Ekstra Bladets politiske kommentator i kølvandet af, at Morten Messerschmidt er blevet valgt til næstformand i Dansk Folkeparti.

- Det er næsten en officiel kåring af Morten Messerschmidt som kronprins, og så er spørgsmålet; hvornår bliver han så konge? Nu behøver vi måske ikke at se så lang tid ud i fremtiden.

- Lige nu står Kristian Thulelsen svagere end nogensinde, og det er lidt et paradoks, at hans største konkurrent nu bliver lukket ind. Det er endnu et svaghedstegn, og det havde en stærk Tulle ikke gjort, vurderer Henrik Qvortrup.

Et sats

Selv om Morten Messerschimdt nu har taget et stort skridt op i Dansk Folkepartis fødekæde, så hænger der stadig en sky over ham og partiet.

Bagmandspolitiet i Danmark er fortsat i gang med at undersøge, om hvorvidt der skal indledes en efterforskning af Meld- og Feld-sagen.

- Det virker, som om DF er meget sikre på, at Meld- og Feld-sagen ikke rammer dem synderligt tungt. Ellers er det jo et kæmpe sats, siger Henrik Qvortrup med henvisning til skandalesagens efterspil.

- Hvad med Søren Espersen. Hvad har hans rolle været i det her?

- Han er partiets mand. Hvis man beder ham om at gøre noget, så gør han det. Så han har taget en for holdet, ligesom han gjorde, da Pia Kjærsgaard fik en plads i Folketingets præsidium, vurderer Henrik Qvortrup.

Den nye næstformand havde et historisk valg til Europa-Parlamentet, da han fik 465.758 personlige stemmer.

Men året efter blev succes hurtigt til fiasko.

Her kunne Ekstra Bladet afsløre, at DF-toppen med Morten Messerschmidt i spidsen har brugt af EU's pengetank til at 'opnå ulovlige gevinster til dem selv eller til andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser'.

Blandt andet blev DF's sommergruppemøde betalt af EU, mens en EU-konference blev opdigtet.

