Q: Ved at eksplodere mellem hænderne på regeringen

Når statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag kl. 13 skal på talerstolen i Folketingssalen, vil spørgsmålet om afskaffelse af store bededag hænge som en mørk sky over hende.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det er jo en regering, der er kommet en lille smule forhutlet fra start. Og det er især den her store bededagsafskaffelse, der er ved at eksplodere mellem hænderne på dem.

- Det er en sag, som de på skammeligste vis har undervurderet sprængkraften i. Jeg tror, at Mette Frederiksen bliver nødt til at gå ind i sin tale og adressere den del af det, siger Henrik Qvortrup.

Senest har Socialdemokratiets venner i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, tirsdag begyndt en underskriftsindsamling mod at afskaffe helligdagen.

Brian Weichardt forsøger at samle 60 mandater til en folkeafstemning om afskaffelsen af Store Bededag

Vil ramme dem hvor det gør mest ondt

Krisemelodien

Ud over spørgsmålet om afskaffelse af danskernes helligdag, er der et andet spørgsmål, der optager Henrik Qvortrup: spørgsmålet om, hvilken retorik statsministeren hiver op af værktøjskassen.

- Det, som jeg er en lille smule spændt på, er, i hvilket omfang hun vil fortsætte den melodi, som hun også sang i nytårstalen. Altså det her med, at Danmark befinder sig i en kæmpe krise. Det er en sang, vi har hørt før. Vi må jo næsten forstå, at vi står lige på tærsklen til noget afvikling af det hele.

- Det har virket for hende tidligere at mane til en eller anden krisebevidsthed, men min fornemmelse er, at hun har trukket den til det yderste, og den ikke kan trække ret meget længere, hvis den overhovedet kan trække mere, siger han

Qvortrup hæfter sig netop ved, at regeringens hidtidige forklaring på at afskaffe store bededag nemlig bundfælder sig i landets krisetilstand.

Kritikken har haglet ned over regeringen fra begge sider af salen. Foto: Jens Dresling / POLFOTO

Skattelettelser?

At skattelettelser er en del af regeringsgrundlaget er nærmest forstummet, fordi debatten om store bededag har stjålet rampelyset. Derfor bliver den del af talen også noget, som Henrik Qvortrup vil lægge mærke til.

- Vil vi se hende folde nogle af de andre ting fra regeringsgrundlaget ud, som vi hidtil har oplevet? Det er jo en regering, der i sit regeringsgrundlag har skattelettelser.

- Det har overhovedet ikke været genstand for nogen debat. Spørgsmålet er, om vi får sådan noget adresseret i talen i dag. Det har regeringen ikke skullet forholde sig til siden de tiltrådte. Det er alene spørgsmålet om store bededag, der har stjålet dagsorden.

Om regeringen kan finde på at bakke ud på spørgsmålet om afvikling af store bededag, sparker Henrik Qvortrup til hjørne.

- Vi har jo en flertalsregering, og hvis de lader sig vælte omkuld i den her sag, så ryger alle forsikringerne om stabilitet i skraldespanden. Hvis de bliver skræmt af den her diskussion, hvad så med alle de andre gange, hvor regeringen bliver enige om et eller andet, og der så opstår en protest?

- Så mit klare bud er, at de ikke lade sig vælte omkuld. De står fast. Det ændrer dog ikke på, at det har været en fuldstændig forkvaklet håndtering af den her sag. De har skammeligt undervurderet spørgsmålet, siger Henrik Qvortrup.