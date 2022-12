Q: Verdens største oprejsning

21. december 20222 kan ende med at blive en af de største i Dansk Folkepartis historie og fortællingen om Morten Messerschmidt. Det kan sågar ende med at blive partiets redning.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det er jo klart, at det er verdens største oprejsning. Man må jo bare sige, at man hele tiden har haft sagen i baghovedet, når man hørte Messerschmidt tale i sin egenskab af leder for partiet. Det her er en gigantisk triumf. Uden en frifindelse her var det svært at redde partiet, siger Henrik Qvortrup.

Men alle problemer forsvinder ikke med Meld-sagens foreløbige punktum i byretten.

- Det er jo klart, at der stadig er udfordringer for Dansk Folkeparti, efter Socialdemokratiet har adopteret DF's udlændingepolitik, men for Messerschmidt som lederfigur er det en stor triumf, siger Henrik Qvortrup.

Foto: Emil Agerskov

Frifundet

Frifindelsen i sagen om svindel med EU-midler gælder både Morten Messerschmidt og den medtiltale assistent. Sådan lyder dommen, som netop er afsagt af retsformand Søren Hafstrøm ved Retten på Frederiksberg.

Morten Messerschmidt har hele sagen igennem fastholdt sin uskyld. Det er hans og forsvarerens påstand, at der faktisk blev afholdt et EU-seminar på partiets sommergruppemøde i 2015.

Dermed mener de også, at det var berettiget, da Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fik 98.000 kroner fra EU-partiet Meld.

Anklagemyndigheden har krævet mindst seks måneders betinget fængsel til Messerschmidt og mindst 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk til Messerschmidts tidligere EU-assistent.

Anden gang

Det er anden gang, at sagen kører i byretten.

I august sidste år blev Morten Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel i Retten i Lyngby af en enig domsmandsret.

Senere vurderede Østre Landsret dog, at dommeren i sagen, der havde 'liket' Messerschmidt- og DF-kritiske opslag og kommentarer på Facebook, var inhabil. Derfor er sagen gået om.

