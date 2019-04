Qvortrup: Bizart Venstre-pressemøde

Regeringspartiet Venstre havde kørt de store kanoner i stilling, da de tirsdag formiddag havde indkaldt pressen til et stort pressemøde i Venstres gruppeværelse på Christiansborg.

Her stod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg linet op side om side med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs klar til at skyde udlændingekrigen i gang.

Men pressemødet handlede ikke om Venstres udlændingepolitik.

I stedet brugte de tre ministre tiden på frådende at angribe Socialdemokratiet og hegle Mette Frederiksen ned.

- Det her pressemøde er i top fem over bizarre pressemøder, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup efter at have været til stede under pressemødet.

- Det er meget sjældent, man ser tre ministre indkalde pressen for så overhovedet ikke at fortælle noget om, hvad man selv vil, men i stedet bruge pressemødet til at fortælle om alle de forfærdelige ting, som modstanderen vil.

Støjbergs skræmmekampagne

Støjberg oplyste, at Danmark i 2014 under den røde regering var nummer fem over de lande i EU, som modtog flest asylsøgere målt på indbyggertal.

I 2018 var Danmark det 17.-mest asylsøgte land.

- Havde vi ikke slået kursen om og strammet op, så havde vi fået 53.300 flere asylsøgere, end vi har, i de efterfølgende fire år.

- Det er flere mennesker, end der bor i hele Fredericia, tordnede Støjberg.

Samtidig med pressemødet udsendte Venstre flere tweets om konsekvensen ved en rød udlændingepolitik set fra Venstres perspektiv.



Frygt

Ifølge Qvortrup var der ét mål med pressemødet: at få den kommende valgkamp til at handle om udlændingepolitik.

- Det, vi oplevede her, var et pressemøde, der skulle indgyde vælgerne en frygt for, at velfærdssamfundet vil komme til at lide under en lempelig udlændingepolitik ført at Mette Frederiksen, siger Qvortrup og tilføjer:

- Især er det specielt, fordi præmissen for det her pressemøde går imod alt det, Mette Frederiksen tidligere har været ude at sige. Mette Frederiksen har flere gange slået fast, at hun ikke agter at lempe på udlændingepolitiken.

- Det her havde desperationens skær. Jeg vil ikke afvise, at sådan noget her altid har et publikum, men det her kan have en boomerangeffekt, lyder det i analysen.

