Qvortrup: Brutal Tulle

Der er tale om en magtdemonstration, når Dansk Folkeparti-boss Kristian Thulesen Dahl udkommanderer Peter Kofod til posten som spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet.

- Vi ser DF-ledelsens brutalitet udfoldet, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det fremstår som en 'dobbelt-ond' beslutning, fortsætter han og forklarer:

- Anders Vistisen og Kofod er privat meget tætte venner. Da Vistisen beklagede sig over, at ledelsen ikke kunne finde ud af at udpege ham som spidskandidat, tog Peter Kofod ham i forsvar. Det udløste vrede fra DF-ledelsen. Så nu er der tale om en dobbelt afstraffelse.

- På den ene side bliver Vistisen ikke spidskandidat, som han ellers gerne ville. På den anden side er det Peter Kofod, Vistisens gode ven, der bliver spidskandidat. Og det har Peter Kofod ikke specielt meget lyst til, hvad han også har sagt flere gange, siger Henrik Qvortrup.

- Det er en klar manifestation af, at i Dansk Folkeparti er det suverænt Kristian Thulesen Dahl, der bestemmer.

- Det er en klar markering over for folk, der kan finde på at sige partiledelsen imod

- Så de store talenter bliver lige sendt forbi Europa-Parlamentet?

- Ja, for lige at blive afrettet, vurderer Henrik Qvortrup.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, lagde i sommer ikke skjul på, at partiledelsen ledte efter en anden spidskandidat.

Pia Adelsteen bliver den tredje kendte figur på DF's liste til parlamentsvalget.