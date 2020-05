Qvortrup: De tabte parodi-debat

Ekstra Bladets politiske koommentator, Henrik Qvortrup, var ingenlunde imponeret over debatten mellem partilederne, hvor Mette Frederiksen fik alt for let spil, lyder vurderingen

Det var slået stort op.

Både DR og TV 2 havde gjort plads i bedste sendetid, og rammerne fejlede intet med Statens Musuem for Kunst som kulisse.

Torsdag aften skulle danskerne få partiledernes svar på mange af de spørgsmål, som coronakrisen har ført med sig, og frem for alt skulle seerne få vished for, hvordan politikerne mente, at Danmark kommer bedst ud på den anden side.

Men blev vi meget klogere af debatten? Og var der politikere, som vandt eller tabte terræn, da de førte deres argumenter ud på scenen?

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, savnede essensen af det, som debatter lever af - diskussion var således decideret fraværende

- Frem for alt har det været en parodi af en debat. Det står 11 politikere, som kun med de alleryderste anstrengelser kan finde noget at være uenige om. Derfor står Mette Frederiksen tilbage som vinderen, fordi at hun ikke møder nogen modstand, siger Qvortrup.

- Ingen tør kritisere hende, og de kritikpunkter, som i bedste fald har været, handlede om, at der ikke er blevet åbnet nok op. Det tog statsministeren så brodden af allerede inden debatten ved at indkalde til forhandlinger i næste uge, lyder vurderingen.

Scenen var ellers sat, og chancerne for at sætte statsministeren under pres kunne ikke være meget bedre. Debatten kunne følges på landets største to største tv-kanaler, og som de stod der på linje, kunne det minde om et slag i en valgkamp.

Forskellen var bare, at der ikke er noget valg. Og heller ikke nogen kamp, hvis man spørger man Qvortrup.

Aftenens vinder

- Mette Frederiksen kører den stensikkert hjem, men det er altså også foregået uden noget, der bare mindede om modstand. Det er en parodi af en debat, hvor flere af de tilstedeværende politikere lignede nogle, som ville være et andet sted, siger Qvortrup.

Aftenens tabere

- I forvejen står de 10 øvrige partiledere jo lidt karikerede som statister. Og hvis de troede, at de kunne møde op torsdag aften og slå fast, at de stadig byder regeringen på modstand, så kom det ikke til udtryk. De ligner stadig det, de har været hele vejen igennem. En flok, der hverken vil, kan eller tør udfordre regeringen, fortæller Qvortrup.

- Hvis Jakob Ellemann-Jensen kunne drømme, stod han jo med mere taletid alene. Nu skal han dele den med Josephine Fock og de øvrige. Her har Mette Frederiksen den naturlige autoritet at være den, som er den. Venstre-formanden kunne sikkert have fået sine egne synspunkter tydeligere frem, hvis han havde stået alene foran mikrofonen. Så havde han i hvert fald haft mulighed for at træde mere i karakter, end han gjorde, lyder dommen.

