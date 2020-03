Qvortrup: Det sejler for Ellemann

Der er høj søgang for Venstre-kaptajn Jakob Ellemann-Jensen, der forgæves forsøger at styre sit part og blå blok igennem uvejret.

Det vurderer Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Der er ikke styr på det. Det sejler. Den ene hånd ved ikke, hvad den anden laver.

- De slås på kryds og tværs. Det var ikke sket under Anders Fogh. Eller Lars Løkke Rasmussen. Klarhed om, hvem der styrer Venstre? Det er der ikke.

Rodebutik

Baggrunden for den aktuelle situation er rod i Venstres respons på et forslag fra de konservative, som vil udelukke alle dømte fra dansk statsborgerskab - nærmest uanset hvor lille en forbrydelse vedkommende har begået.

Først hældte indfødsretsordfører Morten Dahlin forslaget i kloakken.

Det blev Søren Pape Poulsen sur over.

Det fik Jakob Ellemann-Jensen til at sige, at hans ordfører nok havde været for skarp i sin afvisning. V-formanden ville dog alligevel ikke sige, at Venstre støttede forslaget.

Forvirret? Du er ikke alene.

- Søren Pape får sat fingeren på et ømt punkt. Derfor kan de hoppe og springe i Venstre, men der er noget om snakken: Du ved ikke præcis, hvor du har Venstre.

- Forestillingen om, at Ellemann sætter tingene på plads, forekommer mere og mere urealistisk.

Kan ikke levere

Om den aktuelle forvirring siger Henrik Qvortrup:

- Hvis Morten Dahlins svar var så fuldstændigt vanvittigt, så kan man undre sig over, at Ellemann ikke allerede på det tidspunkt satte sin ordfører på plads. Der var larmende tavshed. Tavsheden fik i hvert fald mig til at tro, at Dahlin havde gjort sit hjemmearbejde og fået grønt lys til sin melding.

- Så kommer Søren Pape og kritiserer Venstre for ikke at være hårde nok på udlændingepolitikken. Først da går Ellemann ud og korrekser sin ordfører. Så skulle man tro, at så var sagen klar. Venstre kunne bakke op om K's forslag. Men det kan man ikke engang.

- Det lugter af, at Ellemann vil reparere på indtrykket af, at de er blevet nogle slappere ved at sætte ordføreren på plads. Så kan han bare alligevel ikke levere, fordi de ikke kan støtte forslaget, siger Henrik Qvortrup.

Imens står den socialdemokratiske et-parti regering tilbage som den store vinder.

- Med den opposition kan regeringen tage det helt roligt, der er ingen ko på isen, siger han.

- Regeringen står måske over for en flygtningekrise som i 2015. Hvis det havde været normale forhold, så ville oppositionen i samlet flok have kritiseret regeringen for ikke at gøre nok. I stedet skændes de indbyrdes, siger Henrik Qvortrup.

