Qvortrup: Det sejler fuldstændig for Ellemann-Jensen

Kristian Jensen er igen blevet ordfører for Venstre, efter han tilbage i januar blev frataget alle sine poster. - Det sejler fuldstændig for Ellemann-Jensen, mener Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator

Det sejler fuldstændig for Jakob Ellemann-Jensen og Venstre.

Så kontant er analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter Kristian Jensen igen har fået ordførerskaber.

Fremstrakt hånd fra Ellemann

Det lyder umiddelbart ikke som de tungeste ordførerskaber, men det skal man ikke lægge så meget i, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Der ligger en pæn portion symbolik i, at han nu bliver taget til nåde, efter han blev rippet for alt tilbage i januar, forklarer Henrik Qvortrup.

Kristian Jensen blev ikke bare rippet for alt, men smidt i en decideret skammekrog.

Ellemann tæsker Jensen på plads

- Set i bakspejlet var det en total overreaktion fra Jakob Ellemann-Jensens side (at fratage Kristian Jensen hans ordførerskaber, red.), fordi han sagde, hvad de fleste Venstre-folk tænkte. At man ikke skulle samarbejde med Socialdemokratiet.

- Det var især en overreaktion, når man her senere kan iagttage alt det, som Lars Løkke Rasmussen er sluppet afsted med, konstaterer Henrik Qvortrup.

- Det sejler for Ellemann

Venstre har været særdeles udfordrede på det sidste.

- Den store historie omkring Venstre er, at det sejler fuldstændig for øjeblikket for Jakob Ellemann-Jensen. Det er, som om han ikke kan sætte en fod rigtigt, siger Henrik Qvortrup.

Ekstra Bladets politiske kommentator nævner hele miseren omkring forhandlingsmandatet i EU, hvor Jakob Ellemann-Jensen fik det til at handle om kritik af Venstre frem for om en statsminister, der havde foretaget en kovending.

- Kristian Jensen er en dygtig politiker og et stabilt stykke arbejdskraft. Hvis jeg var Jakob Ellemann-Jensen, der stod i den udfordrede og pressede situation lige nu, så ville Kristian Jensen ikke være en mand, jeg havde råd til at undvære, fortæller Henrik Qvortrup.

Derfor kan der også være gode grunde til, at Kristian Jensen bliver taget til nåde et halvt år efter sin tur i skammekrogen.

- Overordnet set står Jakob Ellemann-Jensen ekstremt svagt for øjeblikket. Han har ikke formået at byde Mette Frederiksen særlig meget modstand, der er opløsningstendenser i blå blok, og de andre partiledere respekterer ham ikke.

- Det er ikke nu, at han også har brug for at have alt for mange modstandere internt. De er der i forvejen, for der er mange Venstre-folk, der ser det, der foregår, med meget, meget stor bekymring, slutter Henrik Qvortrup.