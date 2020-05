Qvortrup: - Det sejler i blå blok

Intet truer Mette Frederiksen.

De interne kampe i oppositionen fylder så meget, at de tager fokus fra hovedmålet: Overtagelse af regeringensmagten næste valg.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter Pernille Vermund i går i et interview i Berlingske kritiserede Jakob Ellemann-Jensen for at spille dobbeltspil og være kynisk.

- Tydeligere kan det ikke siges - oppositionen har mere travlt med at slå på hinanden end at bekæmpe regeringen.

- Man så det også under forhandlingerne af udligningsreformen, hvor Konservative og Venstre var oppe at slås, og nu er det Nye Borgerlige, der slås med Venstre om, hvordan man tackler regeringen og Mette Frederiksen og corona-krisen.

- Jeg må bare sige: Det sejler fuldstændig i blå blok. Mette Frederiksen kan bare læne sig helt trygt tilbage, siger Henrik Qvortrup.

Bemærkelsesværdigt

I Berlingskes interview kritiserer Vermund Jakob Ellemann for med den ene hånd at lange ud efter Mette Frederiksen - ved at kalde hende for egenrådig - og med den anden hånd at stemme for alle regeringens forslag.

Vermund klandrer desuden Venstre for kynisme, når partiet blandt andet har kritiseret Mette Frederiksen for at skjule myndighedernes tvivl om effekten af landet corona-nedlukning.

Ifølge Vermund var Venstre udmærket klar over, at Mette Frederiksen ville gå længere end myndighederne.

- Det er yderligere bemærkelsesværdigt, at Ellemann først blev kritiseret for at være for svag og blodfattig, og så kommer Pernille Vermund, der burde være hans allierede, og siger, at han er alt for hård, siger Henrik Qvortrup.

Ny medsøster

Samtidig roser Pernille Wermund i interviewet Mette Frederiksen for at brede magten ud ved at invitere alle folketingets partier til forhandlinger om håndteringen af coronakrisen.

Ifølge Henrik Qvortrup er Pernille Vermunds forsvar for Mette Frederiksen udtryk for en hidtil uset brobygning mellem to ellers tilsyneladende uforenelige partier.

- Det er første gang man ser alliancefælleskab mellem Pernille Vermund og Mette Frederiksen, der grundlæggende har en god kemi.

- Det har man set i andre sager også, siger han.