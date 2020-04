Qvortrup efter Mølbak-bombe: - Regeringen skylder os et svar

Må vi ikke mødes med venner og familie ud over på Skype og Facetime før om et år? Og må singler ikke gå på date før til næste forår?

Spørgsmålene står i kø, efter Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, søndag aften smed en bombe i den hjemlige debat om håndteringen af coronavirussen.

'Vi skal regne med social afstand i mindst et år', lyder det i et interview med Berlingske, hvor Mølbak uddyber:

'Det betyder, at vi ikke behøver at stimle sammen til fredagsmorgenmad på arbejdspladsen, og det betyder også, at vi skal holde igen med håndtryk, kram og kindkys. Til gengæld kan man jo mødes på andre måder. Eksempelvis via Skype eller på Zoom, som mange gør i dag.'

Men den dystre melding åbner flere spørgsmål, end den giver svar. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Jeg synes, vi har krav på et svar fra regeringen. Vil man forfølge den her melding fra Kåre Mølbak og gøre det til lov? Det skaber meget forvirring og tvivl, at Mølbak nu igen går ud. Og jeg synes, vi har krav på klar besked, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

- Hvis Mølbak virkelig udtaler sig på vegne af det officielle Danmark, så er det en noget særpræget kommunikationsform at udtale det til Berlingske bag betalingsmuren, uden vi andre har mulighed for at stille spørgsmål. Det her må komme ud centralt fra myndigheder og regeringen. Lige nu lugter det af Mølbak, som muligvis er en dygtig virolog, men som måske ikke har fået clearet det med regeringen, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Den politiske kommentator mener, at myndighedernes kommunikationsstrategi er, som vinden blæser.

- Det her bidrager til oplevelsen af et forløb, hvor alle myndigheder siger noget forskelligt om corona. Og hvor den ene myndighed nærmest ikke ved, hvad den anden mener. Og Kåre Mølbak har efterhånden haft en hel palet af helt forskellige udmeldinger. Det er blot en måned siden, at han mente, vi skulle have flokimmunitet. Det er den nyeste melding vist ikke ligefrem udtryk for.

