Qvortrup: Ellemann fik gummiarm - Mette vinder igen

Et højspændt drama på Christiansborg om åbning af de danske grænser under coronakrisen ender med en vinder, en gummiarm og en flueknepper, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup

Kort før midnat kunne Mette Frederiksen (S) trække sig sejrrigt ud af en politisk armlægning, hvor oppositionsleder Jakob Ellemann-Jensen (V) beholdt fløjlshandskerne på.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter knap 12 timers forhandlinger på Christiansborg onsdag om genåbning af Danmarks grænser under coronakrisen.

- Jakob Ellemann-Jensen fik gummiarm, og endnu en gang kan Mette Frederiksen stå forrest og præsentere en plan med et enigt Folketing bag sig, siger Henrik Qvortrup.

Statsminister Mette Frederiksen havde ellers et flertal imod sig, da forhandlingerne gik igang. Flertallet bestod af de radikale, Alternativet og de borgerlige partier.

- Ellemann havde en mulighed for at sætte sig igennem og udnytte et flertal uden om regeringen, men Venstre og de konservative turde ikke gå det ekstra skridt og tage den fulde konfrontation med statsministeren, fortæller Henrik Qvortrup.

Mette parerede angreb

Turistbranchen bløder økonomisk under coronakrisen. Og inden onsdagens forhandlinger krævede et flertal i Folketinget en lempelse af grænserestriktioner til gavn for netop turistindustrien. Samtidig skulle loftet for forsamlingsforbuddet hæves, lød det.

Mette Frederiksen fik dog samlet Folketinget bag en aftale om en udvidelse af genåbningens fase 2.

- Mette Frederiksen formår dygtigt at parere et angreb mod hende, hvor hun kunne have stået med et flertal imod sig. Det havde givet et hak, forklarer den politiske kommentator.

Smart offensiv

De tegnede ellers meget godt for oppositionen, da regeringens støtteparti de radikale var med på en aftale uden om regeringen.

- De blå partier var smart gået i offensiven med et flertal bag papiret. Men det fordrer, at Jakob Ellemann ikke får gummiarm til sidst, og måske er der nogen som synes, at Mr. nice guy skal til hjørne, vurderer Henrik Qvortrup.

Se også: Qvortrup: Nervekrig om genåbning

Flertallet uden om regeringen fik dog en lidt hurtigere - to dage - plan for åbning af grænsen igennem, men loftet over forsamlingsforbuddet forbliver på 10 personer foreløbigt. De borgerlige partier og de radikale ønskede at hæve det til 50 personer.

Forsamlingsforbuddet hæves først til 30-50 fra 8. juni, mens det forventes hævet yderligere fra 8. juli og igen fra 8. august.

- De borgerlige og Morten Østergaard fik trods alt lidt mere med hjem end de andre gange, og flertallet uden om regeringen har gjort et vist indtryk, vurderer Henrik Qvortrup.

Flere må rejse over grænsen

Venstreformanden valgte dog enighed og et samlet Folketing fremfor et hurtigt jab til statsministeren.

- Det er selvfølgelig et synspunkt, som en oppositionsleder kan have, men man kan spørge om det ikke snart er tid til, at oppositionslederen skal køre mere hårdt på, siger Henrik Qvortrup.

Siden 14. marts hvor indrejseforbuddet til Danmark trådte i kraft, har det krævet et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål' at krydse grænsen.

De radikale taler for en fuld åbning af grænserne, mens blandt andet de konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil lade turister med et lejebevis til en feriebolig komme ind i landet og dermed udvide listen over 'anerkendelsesværdige formål'.

Regeringen valgte også at udvide listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark fra 25. maj. Fra på mandag må udenlandske kærester og bedsteforældre også få lov at rejse ind over grænsen til Danmark.

Derudover får forretningsfolk lov til at rejse ind og ud af Danmark.

Østergaard 'fluekneppede'

Politikerne forhandlede frem til kort før midnat, og det var slet ikke meningen, at det skulle trække ud. Det var angiveligt den radikale leder, Morten Østergaard, som gik særlig hårdt til statsministeren, oplyser den politiske kommentator på baggrund af kilder tæt på forhandlingen.

- Det tog lang tid, fordi Morten Østergaard fluekneppede alle detaljer, som nogen udtrykker det. Han kæmpede og kæmpede, og da han så ikke fik præcis det, som han krævede, så taler han resultatet op bagefter, siger Henrik Qvortrup.

Østergaard forsvarer blå flirt

Ekstra Bladets politiske kommentator interviewede Morten Østergaard kort efter, aftalen faldt på plads. Du kan se interviewet her.

I en ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI), som partilederne har fået tilsendt onsdag morgen, lyder det, at der er så stor usikkerhed i beregningerne af en yderligere genåbning, at det reelt er svært at vurdere konsekvenserne.

Partierne vil også have lempet forsamlingsrestriktionerne fra 10 til 50 den 25. maj., fra 50 til 200 personer den 25. juni og 200 til 500 den 1. august forudsat, at der stadig holdes én meters afstand.