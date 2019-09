Qvortrup: En sviner til Jensen

Den afgåede Venstre-formand Lars Løkke skød med skarpt over for sin tidligere næstformand i aftenens tv-oprædener

Lars Løkke Rasmussens optrædener på de landsdækkende tv-kanaler gav stof til eftertanke, men særligt en pointe står klart for Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Den helt store historie er jo, at han aldrig har troet på Kristian Jensen, siger Henrik Qvortrup om Løkkes optræden på særligt TV2.

Lars Løkke Rasmussen fortalte, at han tilbage i 2014 viste særligt hensyn til Kristian Jensen, men at han derudover altid har udnævnt sine ministre ud fra kompentencer.

Det kan ifølge Henrik Qvortrup kun tolkes på en måde.

- Det er jo en decideret sviner til Kristian Jensen, og den oplysning vil komme bag på ham, siger Henrik Qvortrup.

Dør på klem

Historier om et muligt nyt parti med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, har de seneste uger floreret flittigt i de danske medier. Ved Løkkes tv-optrædener søndag aften fik han dog skruet ned for blusset, da han fortalte, at der ikke er basis for at stifte et nyt parti.

Det kommer ikke bag på politisk kommentator Henrik Qvortrup.

- Jeg havde ikke forventet, at han ville tale om et nyt parti i aften, men jeg synes dog, at han efterlader en dør på klem for at udfolde sin politik på en anden måde, siger Henrik Qvortrup.

Lars Løkke kunne berette, at han længe har set Jakob Ellemann-Jensen som den oplagt arvtager som formand for Venstre. Med den udtalelse modsiger han sig selv, mener Henrik Qvortrup.

- Efter valgnederlaget var han ude og sige, at det var med ham i spidsen, at Venstre skulle genvinde magten. Det stemmer ikke overens med det han siger om Ellemann-Jensen i aften, siger Henrik Qvortrup.

Han roser i dog Lars Løkke Rasmussen for sin optræden.

- Den tænkepause på to uger har gjort ham godt, det var en stærk optræden, siger Henrik Qvortrup.