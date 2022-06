Qvortrup: - En udfordret statsminister

Statsmininsteren åbner søndag op for en flerpartiregering henover midten. Det skal virke omfavnende, men er nærmere et udtryk for en udfordret statsminister, mener Henrik Qvortrup

Mette Frederiksen har rusket godt og grundigt i Christiansborg denne pinsesøndag. Efter tre år med enegang i regeringen inviterer statsministeren nu Folketingets partier til en 'diskussion' om en flerpartiregering, og den må gerne gå over midten.

Det gør hun i dagens Jyllands-Posten.

- Hun vender jo på en tallerken, selvom udgangspunktet stadig er en etpartisregering, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup om invitationen.

- Det er en udfordret statsminister, der kommer med sådan et forslag, siger Henrik Q.

Forblommet argumentation

Mette Frederiksen siger selv i Jyllands-Posten, at det er samarbejdet blandt Folketingets partier efter krigen i Ukraine, der har givet anledning til invitationen. Det skal man ikke lægge for meget i, mener Henrik Q.

- Det er en lidt forblommet argumentation. Det her er udtryk for en statsminister, der godt ved, at hun ikke er det samme sted, som for to år siden, hvor hun lå stensikkert på 33-34 procent i meningsmålingerne. Den sikkerhed har hun ikke længere. Derfor kommer hun med den her melding, siger Henrik Qvortrup, der udover de faldende meningsmålinger, ser to årsager til invitationen.

- For det første er det jo et forsøg på at pacificere Radikale og SF, inden minkkommissionnen kommer med sin endelige beretning. Der kunne det jo tænkes, at der kommer en skarp kritik af statsministeriet.

Overhaler indenom

Den anden årsag er en, som tidligere statsminister Lars Løkke har været bannerfører for. Det foreslog Lars Løkke, da han var formand for Venstre i 2019, og det er det hans nye parti Moderaterne baserer sig på.

Nu har Mette Frederiksen forsøgt at overhale Lars Løkke indenom på det punkt, mener Henrik Q.

- Det er en tanke, man godt kan lide i befolkningen med en midte, der arbejder sammen.

Invitationen er allerede blevet kritiseret godt og grundigt af de blå partier, heriblandt Venstre.