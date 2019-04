Qvortrup er overbevist: Paludan når i mål

Onsdag klokken 15.15 havde den racismedømte stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan - som har anket sin dom til landsretten - indsamlet 16.245 vælgererklæringer til sit højreradikale parti, Stram Kurs, der nu med hastige skridt nærmer sig status som opstillingsparat parti forud for folketingsvalget.



For at blive opstillingsberettiget skal et parti have mindst 20.109 vælgererklæringer, og fortsætter tempoet, hvormed vælgererklæringerne tikker ind i øjeblikket, så varer det ikke længe, før den kontroversielle Paludan kan deltage i valgkampen på lige vilkår med de øvrige politiske partier. Det mener politisk kommentator Henrik Qvortrup.

- Ja, jeg føler mig ret overbevist om, at han når det i fin stil inden fristen, som jo er 15 dage før valget afholdes, så han har formentlig tre uger at løbe på, lyder det fra Qvortrup, der dog ikke spår Paludan de samme stærke chancer for at kæmpe sig hele vejen til en plads i Folketinget.

- Det tror jeg ikke, han gør. Men det har alligevel en kolossal betydning, at han er på stemmesedlen, for valgkampen vil på en eller anden måde blive redefineret, også selvom de andre politikere vil forsøge at holde ham ud i strakt arm.

Paludan gestikulerer tegnet for fred med begge arme, imens han er omringet af politiet ved en af sine demonstrationer, hvor provokerende taler og afbrændinger af koranen er faste gengangere på programmet. Foto: Anthon Unger/POLFOTO

Værst for Vermund

Hvad vil det komme til at betyde for dynamikken mellem Folketingets øvrige partier, hvis Paludan kan stille op?

- Det er et problem for de partier, der i forvejen slår sig op på udlændingepolitik, og det er jo især Pernille Vermund. Om man kan lide det eller ej, så har Rasmus Paludan et publikum derude. De mennesker har hidtil været henvist til at stemme på Pernille Vermund, og derfor er det meget dårlige nyheder for hende, siger Qvortrup.

Vi er tæt på et freakshow her, siger Henrik Qvortrup

Pernille Vermund forklarer derimod, at hun ikke er bekymret for udsigten til, at Stram Kurs bliver opstillingsparat.

- Jeg går ikke rundt og tænker 'åh nej, nu tager han vores stemmer.' Uanset om du er enig med ham eller ej, så forstår jeg godt, at folk giver ham muligheden for at stille op, for det er dybt problematisk, at nogen med vold forsøger at knægte ytringsfrigheden, siger hun til Ekstra Bladet.

- Tæt på et freakshow

Han vurderer desuden, at også Løkke og resten af blå blok vil blive belastet, hvis det lykkes Paludans parti at sikre sig de magiske 20.109 vælgererklæringer.

- Løkke har ikke råd til det stemmespild, der ligger i, at borgerlige vælgere stemmer på partier, der alligevel ikke kommer ind. Nu er det så måske Stram Kurs og Nye Borgerlige, og sandsynligvis også både Klaus Riskær og Kristendemokraterne. Vi er tæt på et freakshow her, siger han.

Paludan sætter ild til muslimernes primære helligskrift, Koranen, ved en demonstration i Hundige. Foto: Anthon Unger/POLFOTO

En 'Glistrup-figur'

Rasmus Paludans mulige folketingskandidatur kan blive et problem for de borgerlige partier, for de etablerede medier og for politiet, siger du. Hvem er det godt for?

- Det er skidegodt for Mette Frederiksen, vil jeg sige. Hun vil selvfølgelig sige, det er trist, hvis hun bliver spurgt, men det er jo sød musik i hendes øre, at der kan komme til at udspille sig et freakshow, siger Henrik Qvortrup, som påpeger de åbenlyse ligheder mellem Paludan og den mindst lige så kontroversielle stifter af Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup.

- Begge er advokater med en høj intelligens, men samtidig en noget alternativ måde at bruge den intelligens på. Paludan er i meget, meget høj grad en Glistrup-figur. Der er altid et publikum til folk, der siger, at de gerne vil gøre tingene på en helt anden måde. Hvis du kobler det med nogle rabiate budskaber om udlændinge, så er parallellerne klare.

14. april brød kampe ud mellem politiet og utilfredse beboere på Nørrebro, efter Paludan havde planlagt en demonstration på Blågårdsplads. Foto: Mogens Flindt/POLFOTO

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DR: - Han vil blive behandlet som alle andre

Skulle det lykkedes Paludan at indsamle de nødvendige 20.109 vælgererklæringer, så medfører det også en adgangsbillet til de store tv-kanalers dækning af valget på lige fod med de øvrige partier.

Det forklarer Nyhedschef på DR, Thomas Falbe, som byder Rasmus Paludan og Stram Kurs velkommen til DR's partilederrunde.

- Vi har en helt principiel tilgang til det, som ikke handler om Rasmus Paludan. Han vil blive behandlet som alle andre partiledere, der er blevet erklæret opstillingsberettigede, siger han.

Dømt for racisme Rasmus Paludans mulighed for at udtale sig i særdeles nedsættende vendinger blev gjort muligt, da politikerne afskaffede straffelovens blasfemiparagraf i 2017. Ifølge den måtte man ikke håne anerkendte religionssamdunds troslærdom eller gudsdyrkelse. Paludan er idømt 14 dages betinget fængsel for i en youtubevideo at have overtrådt straffelovens paragraf 266 b, populært kaldet racismeparagraffen. Paludan ankede dommen på stedet. I videoen taler Paludan blandt andet om 'de fleste negere i Sydafrika' og personer med lav intelligens. Og det er den kobling, der er ulovlig. Retsformanden Christina Breinstrup oplyste desuden ved domsafsigelsen, at hun og de to domsmænd, som medvirkede under sagen, havde været enige om både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen. Vis mere Luk

Dilemma i liveprogrammer

Thomas Falbe fortæller dog, at DR i øjeblikket er igang med lægge en linje for, hvad de vil gøre, hvis Rasmus Paludan kommer med racistiske udtalelser eller - som han tidligere har gjort sætter ild til koranen på direkte tv.

- I de liveprogrammer hvor vi ikke har redigeringsmuligheder, har vi et meget større dilemma, siger Thomas Falbe.

TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, skriver i en skriftlig kommentar, at han også vil lade Rasmus Paludan deltage.

'I de debatprogrammer, hvor vi har alle de opstillingsberettigede partier med, inviterer vi repræsentanter for alle de pågældende partier. I forhold til Rasmus Paludan afhænger det selvfølgelig af, om hans parti når at indsamle det nødvendige antal underskrifter - og om underskrifterne kan nå at blive godkendt tids nok,' skriver Mikkel Hertz.