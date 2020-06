Qvortrup: Hinsides min fatteevne

Natten til tirsdag forsvarede Mette Frederiksen med næb og klør Martin Rossens ret til at arbejde sommeren over i Statsministeriet.

Spol to et halvt døgn frem.

Statsministeriet meddeler, at stabschefen overdrager sin opgaver og pakker kontoret. Ny officiel exitdato: 31. juli 2020.

- Det er et forudsigeligt tilbagetog. Hvordan man havde forestillet sig, at han skulle sidde to ekstra måneder, er hinsides min fatteevne. Han skal gå, i det øjeblik han får det job. Det siger sig selv, siger Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

Socialdemokratiet står stærkt i meningsmålingerne, og Mette Frederiksen er populær i befolkningen. Det faktum har sløret statsministerens dømmekraft, vurderer han.

- Mange socialdemokratier tror i øjeblikket, de kan gå på vandet. Anfægtelsen, der burde indfinde sig, når en så central medarbejder får et nyt job, har helt tydeligt ikke indfundet sig før nu. Det siger en del om mange ting.

Ekstra Bladet har i dag fortalt, at Martin Rossens kommende arbejde hos Danfoss har affødt heftig kritik fra begge sider af Folketingssalen, fordi han blandt andet kan og måske allerede har påvirket Socialdemokratiets kurs ift. en bro mellem Als og Fyn, som er et drømmeprojekt for Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen.

'Vejsidebombe' under Mette: Dybt mistænkeligt!

- Sagen om broen mellem Als og Fyn får dem så til at indse dét, vi - i al beskedenhed - var nogle stykker, som havde indset for længst. Det var selvfølgelig uholdbart med den mellemperiode.

- Tror du, det er Jørgen Mads Clausen, der har sagt: Nu går den ikke længere?

- Den djævelske logik for Danfoss er lige nu, at den bro, som måske stod til at glide igennem, nu er blevet en problemsag. Det ikke altid en god idé at entrere med højtprofilerede folk. Der kommer mere fokus på ting, man måske ellers kunne få listet igennem.

- Men jeg tror, det er Statsministeriet, der har sagt, at det holder simpelthen ikke. Måske er det Rossen selv, der har draget konklusionen - det kunne jeg sagtens forestille mig.

- Den sidste krølle hér ser ikke køn ud. Jeg fatter ikke, at de ikke fra starten lavede et rent snit.

Forløbet får Henrik Qvortrup til at tænke på en gammel ven og kollega af Martin Rossen.

- Martin Rossen ligner på det her punkt Henrik Sass Larsen. Medierne skal sørme ikke bestemme over dem. Indtil de så alligevel skal det. Uovervindelige er de trods alt ikke, siger Henrik Qvortrup.

Efter kritik: Rossen er ude af vagten

Sass' bedste ven helt til tops: Mettes magtdyr

EKSTRA BLADET HAR DÆKKET MARTIN ROSSENS EXIT TÆT

'Vejsidebombe' under Mette: Dybt mistænkeligt!

Danboss om Rossen: En privatsag

Rossen-sagen: Mette grillet i nat

UD NU! Hænger fast hos Mette

Vildt fald fra magten

Følsomt farvel: Mette er størst af alle

Hård kritik af Mette F.: Han bør fratræde øjeblikkeligt

Styrede Danmark: Derfor skrider han