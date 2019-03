Qvortrup: Hun gør sig dummere, end hun er

Som jurist burde Britt Bager være klogere end at lukke vås ud om skjulte donationer, påpeger Ekstra Bladets politiske kommentator

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, pudser glorien og erklærer alt godt.

Men den melding holder ikke, påpeger Henrik Qvortrup, Ekstra Bladet politiske kommentator.

- Hun gør sig dummere, end hun er, siger han.

Sagen handler om, at Venstre-kvinden er blevet afsløret i at have modtaget 100.000 kroner i fem portioner á 20.000 kroner.

Pengene kom fra den samme person. Men for at undgå offentlighed blev pengene doneret igennem fem forskellige firmaer med fem forskellige CVR-numre.

Over for Altinget forklarer Britt Bager nu i en mail, at hun ikke ser noget problem i donationen.

'Hvad siger du til juraprofessor Jørgen Albæks kritik af, at din måde at bruge reglerne på som minimum er 'i strid med lovens ånd' og muligvis ulovlig?', spørger Altinget.

'Jeg kender ikke til nogen særlig ånd i loven, og jeg kan ikke se, hvad det er, der skulle være forkert i at følge loven. Det er fuldstændig lovligt at modtage 20.000 kroner fra forskellige virksomheder, og det har intet med sagen at gøre, hvem der ejer virksomhederne. Jeg har fulgt de gældende regler', lyder svaret bl.a. fra Britt Bager.

Men den 'formalistiske søforklaring' giver Henrik Qvortrup ikke en døjt for.

- Alle ved, at hensigten med reglerne er, at bidrag over en vis størrelse skal være offentlige. Britt Bager er tilmed uddannet jurist.

Alt er ikke godt

- Det er lidt for fiffigt at henvise til nogle forskellige CVR-numre, og at 20+20+20+20+20 er 100. Så skulle alt være godt? Nej, alt er ikke bare godt. Der skal være åbenhed om de her donationer.

- Det er muligt, at der ikke er noget formelt juridisk problem. Men ift. hvad den lov er tænkt som, nemlig ønsket om åbenhed og gennemsigtighed, så er det indlysende i strid med ånden, fortsætter han.

- Selv min mor – som ikke er jurist – ville kunne regne ud, at idéen er at skabe offentlighed om, hvem der bidrager med særligt store beløb. Den kontrol unddrager man sig ved rigidt at henvise til nogle CVR-numre. Det er jo lige meget, hvis det er den samme mand, som står bag de donationer, lyder det fra Henrik Qvortrup.

