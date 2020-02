Qvortrup: Intern strid kan blive farlig for Mette F.

Verbale hagl har de seneste dage regnet ned over regeringen fra det socialdemokratiske bagland, som langt fra er tilfredse med regeringens udspil til en udligningsreform.

En række socialdemokratiske borgmestre kritiserer regeringens regnestykke for at være skævt og uigennemsigtigt, og det kan ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup kaste Mette Frederiksen og resten af regeringen ud i problemer.

- Indtil nu har Mette Frederiksen haft super kontrol over det socialdemokratiske bagland, og her kommer så et punkt, hvor der er nogle, der begynder at råbe højt og endda meget højt.

- Det kan faktisk minde lidt om den situation Lars Løkke Rasmussen stod i for et års tid siden, da han fremlagde sundhedsreformen. Det smager lidt af det samme, og det er noget Mette Frederiksen skal holde øje med, for det kan altså blive farligt, lyder hans analyse.

Rasende S-borgmestre skyder mod regeringen Borgmester i Lejre, Carsten Rasmussen (S): – Hvis vi skal have en seriøs debat, om det er ret og rimeligt, så er man nødt til at vide, hvordan man er kommet frem til de tal. Lejre Kommune skal af med 29 millioner kroner. Borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S): – Vi har ikke haft adgang til de tal, der ligger bag udregningerne. Der er mange ting, som vi ikke har kunnet se endnu, og hvorfor det er, at vi står til at miste så mange penge. Hillerød Kommune skal af med 33,5 millioner kroner. Borgmester i Tårnby, Allan Steenberg Andersen (S): – Det er rigtigt, det er en kold spand vand at få smækket i hovedet. Tårnby Kommune skal af med 38 millioner kroner. Borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olsen (S): – Jeg er absolut ikke imponeret over gennemsigtigheden. Det er dybt urimeligt overfor os ude i kommunerne, at der nærmest er kinesiske tilstande i den her sag, siger han til TV2 Fyn. Kerteminde Kommune skal af med 1,8 millioner kroner Borgmester i Roskilde, Thomas Breddam (S): – Det er underligt, at vi skal stemples som en rig kommune ud fra de tal, vi ser ind i her. Når man ser andre kommuner, der bliver stemplet som fattige, ser det ikke rimeligt ud, siger han til sn.dk. Roskilde Kommune skal af med 45 millioner kroner Borgmester i Skanderborg, Frands Fischer (S): – Det nuværende udligningssystem er urimeligt, og ud fra objektive kriterier skulle den økonomiske byrde for Skanderborg Kommune lettes. Med regeringens udspil går det stik modsat - fra ondt til værre, siger han til jp.dk. Skanderborg Kommune skal af med 55 millioner kroner. Borgmester i Hjørring, Arne Boelt (S): – Jeg gider sgu da ikke det her længere. Så de skal nok få fred for mig. At man kan stå på mål for sådan noget her, det fatter jeg simpelthen ikke, siger han til Fyens Stiftstidende. Hjørring Kommune skal modtage 15,6 millioner kroner. Vis mere Luk

Flere af S-borgmestrene er utilfredse med, at de står til at skulle betale mere end hidtil til udligningen, og sådan vil det ifølge Henrik Qvortrup altid være, når man står over for en omfordeling.

Noget andet og langt mere problematisk er ifølge Qvortrup kritikken af regeringens nølende fremlægning af beregningerne bag tallene.

- I første omgang forsøgte regeringen meget fiffigt at spinne det sådan, at det handlede om, at de rige kommuner nord for København særligt Gentofte bare skulle betale, så alle andre kunne få nogle penge.

- Virkeligheden var noget mere nuanceret end som så, og for øjeblikket virker det lidt som om, at regeringen holder kortene meget tæt til kroppen. Jeg forstår ikke helt, hvad de her julelege skal gøre godt for, for på et eller andet tidspunkt vil det jo stå klart, hvem der får, og hvem der ikke får flere penge, siger han.

Det er pinligt, at regeringen havde fremlagt fejlbehæftede beregninger, mener Henrik Qvortrup. Foto: Olivia Loftlund

Senest er det kommet frem, at regeringen endda har fremlagt forkerte beregninger, og at regningen ender med at blive over 200 millioner kroner dyrere end først antaget, og det er decideret pinligt, mener Qvortrup.

- Vi ser jo gang på gang, at der er fejl i beregninger, som lægges frem, og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør sig lidt mere umage, for de her historier om regnefejl kommer nemt til at overskygge det samlede billede, siger han.

Aftalen kommer nok

På trods af den modvind, regeringen har mødt den seneste tid, er Henrik Qvortrups vurdering dog, at reformen vil komme igennem i en eller anden form.

- Som det ser ud lige nu, ser jeg det som sandsynligt, at der bliver lavet en aftale mellem Venstre og Socialdemokratiet, for begge partier har en interesse i at få det gjort, siger han.

Regeringens udspil afspejler ikke nødvendigvis det endelige resultat, og det kan ifølge Qvortup komme de socialdemokratiske borgmestre til gode.

- Mette Frederiksen er nødt til at sikre en aftale, hvor der ikke kommer så mange af den slags mishagsytringer fra hendes egne rækker, for så forsvinder billedet af en statsminister der har kontrol over sit bagland. Det har hun fortsat, men hun skal lige holde den her under observation, det vil jeg sige, lyder hans analyse.