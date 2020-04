Qvortrup: - Jeg fatter ikke hvorfor Mette holdt det pressemøde

Et dybt mystisk pressemøde, hvor ikke en eneste konkret nyhed blev præsenteret trods 23 minutters enetale fra Mette Frederiksen.

Sådan betegner Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup det pressemøde, som statsministeren tirsdag eftermiddag afholdt sammen med sit efterhånden velkendte ensemble af sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør for Serum Instituttet Kåre Mølbak.

Her sagde Mette Frederiksen, at der nu kan åbnes lidt mere for samfundet end bebudet før påske. Statsministeren kom dog ikke ind på, hvad der kan åbnes for, da de politiske drøftelser først går i gang tirsdag aften.

- Jeg fatter ikke, hvorfor Mette Frederiksen havde indkaldt til det pressemøde. Det vildeste, der kom frem, var, at hun nu ville mødes med partierne om genåbningen af samfundet. Men det vidste vi jo allerede. Hvorfor skal de stå fem mand høj og sige ingenting?, spørger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

- Det tror jeg ikke, frisøren eller tatovøren kan bruge til særlig meget. Og da jeg spurgte ind til, om regeringen ikke skylder dem et svar på, hvad der skal ske, kom der et svar, som jeg nødig vil opsummere på få sætninger, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Flere politikere undrer sig på Twitter over, at Mette Frederiksen brugte de første godt 20 minutter på at tale sig varm uden at ville komme med nogle konkrete bud på, om de små erhvervsdrivende får lov at åbne - og i givet fald hvornår.

Forvirrede politikere: Hvad sagde Mette F.?

- Jeg kan ikke tolke det som andet, end at hun gerne ville takke danskerne for, at de har gjort, hvad hun har bedt dem om. Men det er altså ikke noget, hun ikke ville kunne klare med et opslag på Facebook eller Instagram.

- Den der meget stærke kommunikation fra starten af det her forløb, den er væk. Og jeg synes, der har været en jævnt nedadgående kurve med de her pressemøder. Særlig efter det pressemøde, hun holdt d. 30. marts.

- Siden da er det gået ned af bakke. Det virker, som om hun ikke kan finde hoved og hale i, hvad hun vil sige. Den der fase, hvor hun havde danskerne i sin hule hånd - den er definitivt slut nu. Og det underbygger, at det er en den svære fase, hun er inde i. Og egentlig er det paradoksalt - hun kunne stå med et faastiusk budskab, men hun talte sort i 23 min.