Qvortrup: Jensen kan være fortid i Venstre

Jakob Ellemann-Jensen vil vise, at han bestemmer, og det gør han ifølge Henrik Qvortrup så eftertrykkeligt, at det ikke ville være overraskende, hvis Kristian Jensen forlader Venstre

- Det er vildt det her. Det er jo en Venstre-formand, der ikke gider mere pis.

Sådan lyder det fra Henrik Qvortrup om Venstres udmelding om, at Kristian Jensen er blevet frataget alle ordførerskaber og udvalgsposter.

- Det rejser spørgsmålet om, om det er slut med Kristian Jensen i Venstre? Jeg synes, det her er en så dramatisk afklapsning, at jeg ikke vil blive overrasket, hvis Kristian Jensen vælger at søge andre græsgange.

- Jeg har svært ved at se, at han skal kunne blive i Venstre, efter at han blev frataget sine formandsdrømme og nu bliver rippet for alt af den nye formand, siger Qvortrup og tilføjer, at der længe har været amoriner i luften mellem Jensen og Radikale Venstre.

.@Kristian_Jensen kan da ikke blive i @venstre efter det her.

Står de mon med åbne arme hos @radikale?#dkpol — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) January 11, 2020

Ellemann tæsker Jensen på plads

Om afklapsningen af Kristian Jensen er et decideret forsøg på at slippe af med ham, tør Henrik Qvortrup ikke sige, men en ting er sikkert:

- Det er i hvert fald et forsøg på at kastrere ham, og det er en kærkommen lejlighed for Ellemann for at træde i karakter som en, der bestemmer.

Spørgsmålet rejser sig: Hvorfor SÅ hård en sanktion? Virker helt ude af proportioner og afspejler måske i virkeligheden @JakobEllemann’s problemer. #dkpol — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) January 11, 2020

Straffet for interview

Ifølge den politiske kommentator har Jakob Ellemann-Jensen reageret på et interview i Jyllands-Posten, og nu falder der brænde ned for den tidligere Venstre-næstformand.

Se også: Kristian Jensen går solo med reformplan

- Det er ikke indholdet, men det at han går solo. Så siger Ellemann, at han må sætte tingene på plads og sige ’det er mig, der er far her’, fastslår Henrik Qvortrup.

Støjberg går fri

Tidligere på ugen gik Inger Støjberg mod Jakob Ellemann-Jensen, da hun skrev på Facebook, at hun bakkede op om USA's angreb på den iranske general Qassem Soleimani.

Ifølge Henrik Qvortrup kunne det for manges vedkommende give anledning til at spørge, hvorfor der ikke også faldt brænde ned for hende.

- Det skyldes, at Elleman godt tør spille hård over for Kristian Jensen, men næppe tør gøre det over for Støjberg, siger han.