Qvortrup: - Joy Mogensen er det svage dyr i flokken

Kulturminister Joy Mogensen skal i et samråd forklare, hvorfor regeringen vil vente til august med at skabe klarhed om antallet af tilskuere til næste sæsons fodboldkampe

Oppositionen har onsdag ladt deres jagtgeværer og har kaldt kulturminister Joy Mogensen i samråd om tilskuere ved fodbold snarest.

Ifølge Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, skyldes udmeldingen fra partierne, at de ser kulturministeren som et 'nemt bytte'.

- Det er meget betegnende, at det er kulturministeren, de går efter nu. Hun er den 'svage' minister, det svage dyr i flokken, og vi har i flere sager set, at oppositionen betragter hende som det nemmeste bytte blandt ministrene. Derfor angriber de hende nu, siger Henrik Qvortrup.

Manglende forståelse

Tirsdag blev afstandskravet til kampe i de bedste danske fodboldrækker sat ned fra to til én meter, hvilket gør det muligt at have flere tilskuere allerede til weekendens kampe.

De nye afstandskrav betyder eksempelvis, at FCK ventes at kunne have i niveauet 12.000 til 15.000 tilskuere og Brøndby 8000 til 10.000, mens man eksempelvis i Aarhus kan lukke i underkanten af 10.000 tilskuere ind.

Regeringen ønskede et fortsat afstandskrav på to meter og 4 x 2 kvadratmeters frirum og bøjede altså af for det politiske flertal.

Alligevel skyldes konflikten ifølge gruppen af partier - der danner et flertal uden om regeringen og består af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance - at regeringen mangler forståelse for de professionelle fodboldklubbers vilkår og deres behov for at få klarhed om, om der må åbnes op for flere tilskuere til kampene i sæsonen, der starter 1. september.

- Håbet er selvfølgelig, at der kommer nogle flere tilskuere fremover. Og sagen er endnu et vidnesbyrd om, at regeringen lukkede ned med fast og resolut hånd, men at det altså sejler lidt med at få åbnet igen, siger Henrik Qvortrup.

- Eksemplet med forhandlinger om tilskuere til fodboldkampe er endnu ét, hvor regeringen fremstår ulogisk, når det kommer til genåbningen af Danmark, vurderer han.

'Alvorlig kritik'

Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige understregede da også over for Ekstra Bladet tidligere onsdag eftermiddag, at det, partierne kommer med, er 'en meget alvorlig kritik' af ministeren.

- Regeringen viser manglende forståelse for, hvad professionel sport, herunder fodbold, er i Danmark. Regeringens melding om at vente til 20. august med at tage stilling efterlader klubberne i en vanskelig situation. Det er uholdbart, at regeringen på det her område slet ikke viser forståelse for en hel branche, sagde Lars Boje Mathiesen.

Radikale Venstres idrætsordfører, Jens Rohde, stemte i:

- Regeringen og ministeren kan selv få indflydelse på, hvor kraftig kritikken skal være, når samrådet er slut, og beretningen skrives endeligt. Og om kritikken skal stå ved magt. Hvis regeringen imødekommer fodboldklubberne, vil kritikken naturligvis blive mindre, sagde han.

Joy Mogensens møgsager - Og et par af de sjove I sin tid som kulturminister har Joy Mogensen været en del i vælten, både når hun har været en del af deciderede møgsager, men også i andre situationer, som da hun for eksempel proklamerede, at hendes favoritalbum er 'Absolute Music 2'. Ekstra Bladet giver dig her en oversigt over Joy Mogensens største møgsager: Radio- og tv-nævnet

I efteråret 2019 tabte Radio 24syv udbuddet om den nye DAB-kanal, som i stedet gik til Radio Loud efter afgørelse fra Radio- og tv-nævnet. Et forløb, som siden da har skabt undren og debat blandt flere. Berlingske har således tidligere beskrevet, at Radio- og tv-nævnet stort set én til én godkendte en indstilling fra embedsværket, da beslutningen om radiokanalens fremtid blev besluttet. Kulturministeren måtte på et to en halv timers langt samråd 11. marts forsvare forløbet. Kulturen under coronakrisen

Da coronakrisen brød ud, afviste Joy Mogensen en økonomisk hjælpepakke til kulturlivet, som ellers var hårdt ramt af coronakrisen. - Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu, sagde hun. Ministeren endte dog alligevel med - efter massiv kritik fra borgere og partifæller - at indkalde ordførerne til forhandlinger for at finde løsninger krisens negative effekt på området. Og kritikken fortsætter altså med at hagle ned over ministeren, nu hvor Danmark er i færd med at genåbne. Senest med debatten om tilskuere til fodboldkampe. Pornorap og popmusik

I den lidt mindre alvorsfulde ende af skalaen finder man debatten om, hvorvidt Joy Mogensen er kulturel nok til at være kulturminister. Debatten opstod, da hun i et interview med musikmagasinet Gaffa proklamerede, at hun var en håbløs poptøs som teenager, og at hendes favoritalbum er 'Absolute Music 2', som hun hørte i sin ungdom. En forholdsvis uskadelig udtalelse, skulle man tro, men nej: meldingen om 'Absolute Music 2' satte internettet i brand, og Joy Mogensen blev både kritiseret og forsvaret af hver sin fløj, som mente at det var enten problematisk eller fuldstændig ligegyldigt, hvad Joy Mogensen lyttede til i sin fritid. I juni blev Joy Mogensen så endnu engang hovedperson i en debat, denne gang om pornorap og domænenavne. Det skete, da rapperen Nikoline købte web-domænet joy-mogensen.dk og brugte det som platform til at fyre en kontroversiel og grænseoverskridende musikvideo med meget eksplicit seksuelt indhold af. I videoen indgår der faktisk sex og nøgenhed i en sådan grad, at den blev forbudt på YouTube og hittede på pornosiden Pornhub. Kulturministeren meddelte 17. juni over for Ekstra Bladet, at hun nu havde bedt om, at Nikoline stoppede med at bruge joy-mogensen.dk-domænet. 'Socialdemokratiet har derfor på mine vegne bedt om, at domænenavnet overdrages. Ellers vil vi gå til Klagenævnet for Domænenavne, der findes lige præcist for at håndtere denne slags sager,' skrev hun i et skriftligt svar. Vis mere Luk

