Qvortrup: Kynisme styrer Løkke

Uroen i Socialdemokratiet og Venstre ulmer på baggrund af den stramme kurs i udlændingepolitkken, som et flertal i Folketinget fører.

I løbet af weekenden har tidl. minister Birthe Rønn Hornbech (V) og en tidl. socialdemokratisk borgmester udskreget deres utilfredshed.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup vurderer, at særligt kritikken fra Birthe Rønn Hornbech gør ondt. Og især på statsministeren.

- Er han (Lars Løkke, red.) enig i det Birthe Rønn Hornbech siger og skriver. Ja, det tror jeg egentlig, han er langt inde. Jeg tror ikke, det bekommer Lars Løkke vel, at vi fører så stram udlændingepolitik, som tilfældet er for øjeblikket, vurderer Henrik Qvortrup, da han var igennem på en Skype-forbindelse på Ekstra Bladet TV.

- Det er også den fortælling, han rejser rundt med i udlandet. 'Nu skal man ikke tage fejl, Danmark er stadig et humanistisk land, osv.'. På den anden side ved Løkke godt, at til indvordes brug er det nødvendigt at fremstå rimeligt tough (hård, red.) på det her område, ellers taber man valget.

- Så her kommer spørgsmålet, om han vil være statsminister for enhver pris ind i billedet. For bryder han sig inderst inde om den her kurs, nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, hans kyniske ressonement er, at det er det, der skal til,

Henrik Qvortrup vurderer, at den interne kritik gør en smule mindre ondt i Socialdemokratiet, forid eventuelle utilfredse vælgere formentlig vil gå til partier til venstre for Socialdemokratiet som alligevel forventes at pege på Mette Frederiksen som statsminister

- Hvem har mest at vinde ved, at der er frustration over udlændingepolitikken. Det har Mette Frederiksen udfra den kyniske betragtning, konstaterer Henrik Qvortrup.