Qvortrup målløs over Sass: En aparte prioritering

Det er mildest talt 'besynderligt' og 'meget bemærkelsesværdigt', at Henrik Sass har valgt at droppe sine poster i Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, har oplyst at han tager pladsen i Nationalbankens repræsentantskab.

– Havde det været det lokale Kattens værn, så kunne man forstå, at det måske ikke var noget, han interesserede sig så meget for, siger Henrik Qvortrup.

- Men her har vi altså at gøre med en bestyrelsespost i Nationalbanken, som en mand, der er det bedste bud på at blive en kommende finansminister, åbenbart ikke kan finde tid til. Det er besynderligt, forklarer Henrik Qvortrup.

I forvejen har Ekstra Bladet afsløret, at Sass er blevet væk fra mere end hver tredje møde som statsrevisor. En post som er langt bedre lønnet end posterne i Nationalbanken.

14 møder om året

Der er som udgangspunkt ti møder om året i bestyrelsen, som Henrik Sass Larsen åbenbart ikke har lyst til at deltage i.

Medlemmer af bestyrelsen i Nationalbanken ’skal holde sig underrettet om betydningsfulde sider af bankens virksomhed’.

Samtidig er der som udgangspunkt fire årlige møder i repræsentantskabet, og det burde ikke overbebyrde Socialdemokratiets kandidat til posten som finansminister, vurderer Henrik Qvortrup.

– Mere belastende er det vel for pokker ikke at deltage i møder i Nationalbankens bestyrelse ti gange om året. Man skulle mene, at det var et flueben på cv’et, som en måske kommende finansminister egentlig gerne ville have, siger den politiske kommentator.

- Det er i hvert fald en aparte prioritering ikke at have tid til det, når man står i pipeline til at blive nationens næste finansminister, vurderer Henrik Qvortrup.

Wammen skal tage pladsen

Udtrædelsen skete 10. januar ifølge et brev sendt til medlemmer af Nationalbankens repræsentantskab. I stedet er Nicolai Wammen valgt på et gruppemøde til den økonomiske post.

’Den socialdemokratiske folketingsgruppe har herefter indstillet mig til Nationalbankens repræsentantskab’, skriver Nicolai Wammen.

Det er Socialdemokratiets ønske, at Nicolai Wammen også skal overtage pladsen i bestyrelsen ifølge et brev til repræsentantskabet i Nationalbanken. Nicolai Wammen glæder sig til at deltage i Nationalbankens arbejde.

’Jeg ser frem til de spændende opgaver i Nationalbanken’ skriver Nicolai Wammen.

Hvis der ikke er indvendinger, så vil Nicolai Wammen angiveligt deltage i det førstkommende bestyrelsesmøde tirsdag 29. januar.

79.000 kr. for 14 møder

Menige bestyrelsesmedlemmer i Nationalbanken får 56.000 kroner om året for arbejdet, mens medlemmer af repræsentantskabet får 23.000 kroner årligt ifølge årsrapporten 2017.

Udover nyttig viden om dansk økonomi siger Henrik Sass Larsen derfor også farvel til 79.000 kroner om året.

Henrik Sass Larsen ønsker ikke at kommentere sin usædvanlige udtræden.