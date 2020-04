Qvortrup: Mette F. har toppet

Statsminister Mette Frederiksen (S) fylder stort i mediebilledet for tiden, men det skal hun også, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator

For øjeblikket kan man stort set hverken åbne en avis eller tænde for sit tv, uden at statsminister Mette Frederiksen (S) toner frem.

Senest har statsministeren fredag aften medvirket i interviews på både DR og TV2, og tidligere på ugen gjaldt det et omdiskuteret pressemøde, hvor Mette Frederiksen i lidt over 20 minutter skiftevis takkede og kom med formaninger til danskerne.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup mener dog ikke, at det er så mærkeligt, at statsministeren er i mediernes søgelys.

- Selvfølgelig skal man høre, hvad statsministeren har at sige midt i en krise. Så er det så op til Mette Frederiksen at sige noget, der er skarpt, siger han.

Og gør hun så det? Ifølge Henrik Qvortrup ikke så meget mere.

- Hun er ved at have nået formkurven. På de første pressemøder gjorde hun det efter min mening blændende, det var virkelig stærkt. Men på det seneste er det gået ned ad bakke, særligt på pressemødet i tirsdags hvor hun talte sort i næsten 25 minutter. Så hun er på toppen af sin popularitet, men jeg vurderer også, at den har toppet, og den siver nu, siger han.

Vælgere kan blive trætte

Henrik Qvortrup mener, at den måde, Mette Frederiksen taler til tilhørerne på, kan komme til at give bagslag.

- Der kan brede sig en Mette Frederiksen-fatik blandt vælgerne, forstået på den måde, at hun jo virkelig har sagt de samme ting igen og igen og sagt dem på en måde, så jeg tror, at i hvert fald nogle vælgere føler sig en lille smule talt ned til. Det er sådan en meget patroniserende facon, sådan lige niveauet over børnehaveklassen, når hun taler til os, siger han.

Selvom det kan tiltale enkelte, er overdoseringsfasen nået, lyder hans vurdering.

Derfor skal Mette Frederiksen ifølge Qvortrup være taknemmelig for, at oppositionen stort set forholder sig tavse i øjeblikket.

- I virkeligheden udgøres oppositionen af én mand for tiden, og han hedder Lars Løkke. Og så har han så Rasmus Jarlov som sekundant, siger Qvortrup.

Ikke boykotte

Selvom det altså går ned ad bakke for statsministeren, og selvom hendes pressemøder er blevet kritiseret for manglende rum til opfølgende spørgsmål, er vi ifølge Qvortrup langt fra nået dertil, hvor vi som de amerikanske medier afbryder livesendingen af pressemøder.

- Hvis vi boykottede pressemøderne, ville vi ikke passe vores arbejde. Men det er lidt en parade, hvor man har to spørgsmål, der skal stilles på samme tid, så når der ikke svares, kan man ikke følge op. Det er kritisabelt.

- Der er de amerikanske journalister faktisk ret gode til at holde Trump fast på, når han ikke svarer på spørgsmål, som nogle andre journalister har stillet, og det kunne vi i Danmark måske lære lidt af ved at følge op på nogle af de spørgsmål, som kollegerne har stillet og ikke har fået svar på, siger Henrik Qvortrup.