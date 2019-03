Qvortrup: - Mette F. kan tabe det hele på gulvet i aften

Mette Frederiksen kan sætte det hele over styr i aftenens tv-duel, mener Henrik Qvortrup. Hør hvorfor herunder

Folketingsvalget er stadig ikke blevet udskrevet, men med aftenens tv-debat mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen kan man vist roligt sige, at valgkampen er skudt i gang.

Mette Frederiksen og Lars Løkke befinder sig lige nu to vidt forskellige steder på det politiske formbarometer, og det kommer i høj grad til at præge deres tilgang til aftenens duel på ord. Hvis den socialdemokratiske leder dummer sig, kan hun nemlig sætte rigtig meget over styr, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Med meningsmålinger, der alle spår sejr til rød blok, har hun i virkeligheden intet at vinde. Til gengæld kan hun, med en stor fejl, smide det hele på gulvet.

- Lars Løkke Rasmussen har til gengæld intet at tabe. Han er pt dømt så meget ude, at han lige så godt kan satse, og sætte alt ind på at vinde debatten, lyder vurderingen fra Qvortrup.

Den politiske kommentator påpeger, hvordan Løkke er farligst, når han har ryggen mod muren.

- Der er han en frygtindgydende debatmodstander. Vi har set det flere gange i Folketingets spørgetime, hvor han i visse tilfælde nærmest har tørret gulv med Mette Frederiksen. Han er fræk som en slagterhund i en politisk infight, lyder det.

Derudover peger Qvortrup på fire ting, man skal holde særligt øje med i debatten. Hør hvilke fire ting det er, i indslaget over artiklen.

Første gang

Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har ikke tidligere stået ansigt til ansigt i en direkte tv-duel. De mødes dog til debat på ugentlig basis, når der er spørgetid i Folketinget.

Folketingsvalget er endnu ikke udskrivet. Det skal afholdes senest 17. juni. Eller overtræder statsministeren grundloven.

Der er ikke tradition for at afholde valgkamp hen over påskedagene.

Der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet søndag 26. maj. Denne dag ønsker Kristian Thulesen Dahl (DF), at danskerne også går til folketingsvalg.

Forventningen blandt iagttagere og kommentatorer er da også, at dét er den mest sandsynlige valgdato lige nu.