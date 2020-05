Qvortrup: Mettes 'lille nødløgn' er stort problem

Mette Frederiksen (S) var ifølge Henrik Qvortrup ikke helt ærlig overfor danskerne, da hun lukkede landet ned 11. marts.

Og det giver statsministeren problemer, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator

- Det er et problem for statsministeren, at hun fortæller danskerne noget, som ved fintællingen viser sig ikke at holde stik. siger Henrik Qvortrup.

Da Mette Frederiksen annoncerede den multimilliard-dyre beslutning om at lukke Danmark ned, henviste hun direkte til, at det var myndighedernes anbefaling, der lå til grund.

- Det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip, sagde statsministeren blandt andet.

Jyllands-Posten kan i dag fortælle, at Sundhedsstyrelsen i dagene og timerne op til pressemødet ikke havde den omfattende nedlukning af landet på sin liste over mulige tiltag.

- Når vi hørte Mette Frederiksen sige, at hun baserede sig på myndigheder, så måtte vi forstå, at det var sundhedsmyndighederne, fortæller Henrik Qvortrup.

- Nu ved vi ifølge Jyllands-Posten, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede en nedlukning af Danmark, og det er altså et problem for Mette Frederiksen, mener den politiske kommentator.

Skifter forklaring

Statsminister Mette Frederiksen (S) skifter nu forklaring om den mest vidtgående beslutning i nyere danmarkshistorie: nedlukningen af store dele af samfundet 11. marts.

Mette F. skifter forklaring om nedlukning

I dag siger hun, at myndighederne blot anbefalede at minimere social kontakt, og at nedlukningen var en politisk beslutning - altså mere end noget andet hendes egen.

- Den her historie er gået hen og blevet problematisk for statsministeren, fordi vi her ser et eksempel på en statsminister, der er så optaget af at gøre det, hun mener, er det rigtige, at hun ikke går af vejen for at fortælle en lille nødløgn. Og det er et stort problem, forklarer Henrik Qvortrup.

Venstre kræver svar

Mette Frederiksen henviser samtidig til, at regeringen ikke kun har haft Sundhedsstyrelsens anbefalinger på bordet, men i stedet en 'bred myndighedsgruppe'.

Hun vil imidlertid ikke fortælle, hvem i denne brede gruppe af myndigheder der har anbefalet hvad. Det vil statsministeren ikke 'helt principielt', understreger hun over for TV2.

- Det kan godt være, at det var en god ide at lukke Danmark ned. Det kan også være, at det ikke var en god ide. Det finder vi ud af om noget tid. Men uanset hvad, så har en statsminister pligt til at tale sandt, siger Henrik Qvortrup.

Venstre vil kalde statsminister Mette Frederiksen i samråd for at få forklaret forløbet forud for beslutningen om at lukke Danmark ned på et pressemøde 11. marts.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen i Statsministeriet.