Qvortrup: Monumental katastrofe truer Dansk Folkeparti

- Det er en meget belastende sag for Dansk Folkeparti. Nu er der juridiske eksperter, som taler om dokumentfalsk. Det er altså ikke hver dag, at man hører det om et stort toneangivende dansk parti. Så det er en skidt, skidt sag for Dansk Folkeparti.

Det vurderer politisk kommentator Henrik Qvortrup efter Ekstra Bladet i dag har afsløret, at Dansk Folkeparti har fabrikeret falske Meld-kontrakter til en værdi af 200.000 kroner.

På kontrakterne - der overfor EU-systemet er brugt som dokumentation for afholdelse af to EU-konferencer - underskriver partiets personale- og administrationschef, Jeanie Nørhave, sig som chef på to jyske hoteller.

(artiklen fortsætter under dokumentet)

Den tidligere Meld-formand Morten Messerschmidt har kendt DF's personale- og administrationschef, Jeanie Nørhave i mindst 13 år. Alligevel skriver den jura-uddannede DF-politiker her under på kontrakten velvidende, at Nørhave ikke arbejder for hotellet i Skagen - men for DF.

61-årige Jeanie Nørhave har en fortid i politiet. Hun er en af DF-leder, Kristian Thulesen Dahls, allernærmeste medarbejdere - og er også helt tæt på partistifter, Pia Kjærsgaard. Hun har kontor få meter fra Thulesen Dahl på Christiansborg, hvor hun har arbejdet for partiet siden 2006.

- Sagen bliver stærkt optrappet. Nu nærmer den sig partiets øverste ledelse. Det er hidtil lykkedes for Dansk Folkeparti at indkapsle sagen ved at sige, at det handler om noget nede i EU. At bureaukraterne har haft ondt af, at partiet er kritisk overfor EU.

- I mellemtiden er sagen overtaget af SØIK - det vi i gamle dage kaldte for bagmandspolitiet - og hvis en dansk politimyndighed når frem til, at der er foregået noget regulært ulovligt og rejser tiltale, så er katastrofen monumental for Dansk Folkeparti. For Morten Messerschmidt – men også for Thulesen Dahl, siger Henrik Qvortrup.

- Men med de oplysninger, der er kommet frem i dag, så bliver det stadig vanskeligere for Kristian Thulesen Dahl at sige, det bare er en EU-sag. Det er en meget kritisk situation for partiet og Thulesen Dahl, siger han.