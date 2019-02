Qvortrup: Nedtur for Riskær

Leverpostej med bløde agurker. Roastbeef med slatne ristede løg.

Klaus Riskær Pedersen første meningsmåling er lunken som en madpakke uden mors kærlighed.

Meningsmålingen fra Ritzau og Voxmeter, der kom i dag omkring frokostid, blev slet ikke det rygstød, som Klaus Riskær Pedersen formentlig havde håbet.

- Den er ikke god, konstaterer Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

1,4 procent af vælgerne vil stemme på partiet Klaus Riskær Pedersen, viser målingen, der i øvrigt spår solidt flertal til de fem partier i den røde lejr

- Der er langt igen. Hvis ikke Riskær efter den første uges almindelige opmærksomhed formår at trække mere end det, så er det svært at se igennem en valgkamp.

- Jeg minder om, at da Ny Alliance stillede op for 12 år siden, der holdt de et pressemøde, hvor de stort set ikke sagde andet end, at demokrati er fedt. Søndagen efter stod de i en meningsmåling til 28 mandater.

- En halvforkølet 1,4 procenst-måling giver ikke Klaus Riskær et momentum. Hvis han skulle have haft tur i den, så skulle den måling have været over de to procent, vurderer Henrik Qvortrup.

- Han har haft en svær start med flere dårlige sager. Er det på den bagrund ikke okay pænt med 1,4 procent og har han måske mulighed for at rejse sig herfra?

- Jo, jo. Han kan rejse sig, siger Henrik Qvortrup.

- Jeg synes bare, han begår en kæmpe fejl ved allerede nu at lægge sig fast på, at han vil støtte Løkke. På den måde ekskluderer han på forhånd en stor del af protestvælgerne, der bare går efter den kandidat, der siger, at dem på Christiansborg er nogle klaphatte.

- Mange i det segment tænker, tror jeg, 'hvis vi skal støtte Løkke, så står vi af'. Jeg tror sagtens, han kunne have holdt det åbent, hvem han ville pege på, siger Henrik Qvortrup.

Klaus Riskær Pedersen udtaler til Ritzau, at han har besluttet ikke at udtale sig om meningsmålinger.

Kedelig start

En række kedelige sager har ramt Klaus Riskær Pedersen siden han præsenterede sit partis valgbarhed i sidste uge.

Han har blandt andet ekskluderet et medlem og kaldt den 50-årige kvinde for 'en sød pige'.

Det er også kommet frem, at han har rykket alle sine erhvervsaktiviteter til London, fordi han ikke må drive virksomhed i Danmark efter sine fængselsdomme for økonomisk kriminalitet.

Samtidig står det klart, at han stadig har en gæld på næsten 170 millioner kroner til de folk, som har mistet penge i hans mislykkedes erhvervseventyr.

Rent politisk formåede han at så usikkerhed, om han vitterlig peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, da han kom i bitter infight med Venstres Jan E. Jørgensen på tv.

I aftes slog han dog fast i DR2's Deadline, at Venstre-manden er hans fortrukne kandidat til posten.

Ekstra Bladet har desuden afsløret, hvordan Klaus Riskær Pedersen forsøgte at love partistøtte-midler i en yderst kreativ lånemodel.