Qvortrup: Nervekrig om genåbning

- Der er nervekrig lige nu.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup efter mere end ti timers forhandlinger på Christiansborg om genåbningen af Danmark.

Slaget står mellem statsminister, Mette Frederiksen (S), og et flertal bestående af de blå partier, Alternativet og ikke mindst regeringens støtteparti De Radikale.

På forhånd havde flertallet krævet en vidtgående genåbning af de danske grænser og en markant lempelse af forsamlingsforbuddet.

- Det ser sværere ud nu, end det gjorde for en time siden. Det er helt tydeligt, at fronterne er trukket op. På den måde at Mette Frederiksen ikke vil give sig på kravet om grænserne. De kan godt få noget, men ikke noget substantielt vigtigt. På den anden side står så flertallet med de borgerlige og De Radikale, som egentlig spillede meget smart ud tidligere på dagen ved at tage scenen ved at komme med deres krav. Men hvis ikke der kan leveres på det, så bliver de jo ubehjælpeligt til grin, siger Qvortrup.

Ekspert slår alarm efter rapport

- På den måde er fronterne trukket op. Mette Frederiksen der ikke vil give sig - og de andre, der ikke vil blive til grin, fortsætter han.

På vej ind til forhandlingerne fastslog Mette Frederiksen, at hun ikke ville lade sig presse under forhandlingerne.

- Jeg lader mig ikke presse til noget, som ikke er forsvarligt, sagde hun.

Østergaards troværdighed på spil

Henrik Qvortrup kan derfor kun se to scenarier for sig. Enten kommer statsministeren ud og fortæller, at hun har givet sig.

Eller også køber flertallet et kompromis, hvor man dårligt kan nå frem til anden konklusion, end at de sprang op som løver og faldt ned som lam.

- Det er især Jakob Ellemann og Morten Østergaard, som risikerer at blive til grin. Østergaard har bundet så meget prestige i den grænseåbning. Hvis ikke han står fast, hvorfor skal vi så tro på ham i andre sammenhænge?, spørger Henrik Qvortrup.

At coronakrisen langtfra er overstået, viser dagens tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Her har man det seneste døgn fået oplysninger om 106.000 nye tilfælde af coronasmitte globalt.

Det er det højeste daglige antal under hele coronavirusudbruddet.