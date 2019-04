Qvortrup: Nu starter udlændingekrigen

Venstre holdt i dag klokken 10:15 pressemøde. Henrik Qvortrup forventer, at udlændingekrigen her vil blive skudt i gang

Venstre har indkaldt til pressemøde, og på dagsordenen er de seneste politiske udmeldinger på udlændinge- og integrationsområdet.



Politisk kommentator Henrik Qvortrup mener, at pressemødet vil skyde udlændingekrigen i gang.

- Venstre vil forsøge at skabe billedet af, at man ikke skal stole på Mette Frederiksen, når hun siger, at udlændingepolitikken ikke vil blive lempet. Det er jo alt sammen noget, der er blevet sat i gang, efter at Morten Østergaard i sidste uge meldte ud, at han krævede, at Mette Frederiksen forkastede dele af paradigmeskiftet, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Til stede ved pressemødet vil være udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udviklingsminister Ulla Tørnes.



