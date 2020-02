Qvortrup om DF-exit: - Han var mastermind

Der er ingen tvivl i Henrik Qvortrups stemme, da han skal udtale sig om Søren Søndergaards nu afsluttede virke som pressechef i Dansk Folkeparti.

- Han er nok en af sin stands dygtigste repræsentanter på Christiansborg. Han var mastermind bag mange af Dansk Folkeparts succeser. Han er virkelig en af de pressechefer, der har formået at udnytte samarbejdet med journalister og påvirke dem, siger den politiske kommentator.

Udmeldingen om pressechefens exit kommer dog ikke som et chok for pressechefens partifæller.

- Det er et par år siden, at jeg gav udtryk for, at jeg ikke skulle være pressechef for evigt, og at valgkampen i juni skulle være min sidste, siger han til Berlingske.

Jobbet som Dansk Folkepartis pressechef bliver overtaget af Jesper Beinov, som tidligere har været særlig rådgiver for venstre-koryfæet Claus Hjort.

Ydermere har Jesper Beinov været gift med Inger Støjberg. Ifølge Henrik Qvortrup kan Jesper Beinov måske stadig være venstremand.

Jesper Beinov var gift med Inger Støjberg fra 2006 til 2012. Foto: Ernst van Norde

Givet den gas

Søren Søndergaard bliver beskrevet som en strateg, men udover det også som et bindeled til de andre partiers presseafdelinger.

- Han er kendt for at have et rigtig godt forhold til de andre pressechefer - heriblandt Socialdemokratiets Martin Rossen, som han har været meget tæt med.

- Han brænder for sit job. Der er nok mere end én journalist, der har fået en sms fra en utilfreds Søren Søndergaard.

Henrik Qvortrup har næsten lutter rosende ord om den afgående pressechef. Foto: Olivia Loftlund

Henrik Qvortrup mener trods de overordentligt rosende ord ikke, at det er mærkværdigt, at partibossen trækker sig.

- Det er naturligt. Han har eddermame givet den gas i den periode, han har siddet som chef. Der er flere typer pressechefer: Dem som bare passer telefonen, og dem der går ind og påvirker politikken og har en stor magt.

- Han hører til den sidste af slagsen, afslutter Henrik Qvortrup.

Det er stadig ikke helt klart, hvad Søren Søndergaards rolle skal være, når han stopper i sin nuværende stilling 24. februar. Han skal dog stadig have kontor på Christiansborg.