Qvortrup om drama i nat: Jensen gik direkte imod Løkke

Kristian Jensen fortalte under dramatisk møde i Venstres forretningsudvalg, at han er klar til at trække sig - men Løkke skal også gå af

Der udspillede sig et sandt drama på mødet i Venstres forretningsudvalg fredag aften.

Det beretter Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup på baggrund af kilder, der var til stede på mødet.

Ifølge kilderne tog Kristian Jensen ordet og erklærede, at han er klar til at trække sig som Venstres næstformand.

Men betingelsen er, at formand Lars Løkke Rasmussen skal samme vej, men det afviste Lars Løkke kategorisk.

Alle følelser i spil

Qvortrup forklarer, at bølgerne gik så højt på mødet, at en kilde beskriver det, som det 'mest dramatiske møde' vedkommende nogensinde har deltaget i.

Der var heftige skænderier rundt om bordet, hvor Løkke kæmpede indædt for sit politiske liv.

Ifølge Qvortrup beskriver en kilde, at Løkke sågar truede med at forlade mødet undervejs.

- Han var ifølge mine kilder igennem hele følelsesregistret undervejs. Han var vred, han truede og appellerede. Og ind imellem var det også synd for Lars, fortæller Henrik Qvortrup.

Næsttormand Kristian Jensen gik på mødet igen og igen direkte op imod Løkke.

- Kristian Jensen var den der talte mest af alle på mødet, hører jeg. Loyaliteten over for Løkke er helt væk. Han er nu 100 procent på oprørernes side. Ikke fordi han selv vil være formand, men fordi han vil have Løkke ned med nakken. Og fordi han tænker på sin egen fremtid i partiet, forklarer Henrik Qvortrup.

Kamp om landsmøde

Det store omdrejningspunkt i mødelokalet på Hotel Comwell Kellers Park nær Vejle var, hvordan Venstres kommende landsmøde skal løbe af stablen.

Dette er en helt central diskussion, da det er op til det pågældende landsmøde at beslutte, hvem der fremover skal stå i spidsen for Venstre.

Løkke ønsker, at Venstres ordinære landsmøde skal fremrykkes. Dette vil betyde, at han først får mulighed for at fastlægge den politiske linje for Venstre med en såkaldt 'politisk udtalelse' - derefter skal personspørgsmålet afklares.

Omvendt ønsker Løkkes kritikere, at der skal afholdes et ekstraordinært landsmøde. Her vil eneste punkt på dagsordenen være, hvem der skal lede Venstre.

Det var netop denne diskussion, som slog gnister på gårsdagens møde i Venstres forretningsudvalg, beretter Henrik Qvortrup.

Ved midnatstid blev mødet suspenderet og er blevet genoptaget lørdag kl. 9. Efter planen skal Venstres hovedbestyrelse mødes kl. 10, hvor diskussionen skal fortsætte.