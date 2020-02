Qvortrup om lækket mail: - Det er farligt

En plan om angreb på Venstre, imens Socialdemokratiet forhandler med partiet om udligningsreformen, er blevet lækket.

I en mail, der er sendt til højtstående partimedarbejdere og spindoktorer, kan man læse, at finansministerens spindoktor skal finde 'historier på Venstre (…) på baggrund af svar fra forhandlinger og andet'.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup mener, at det kan være katastrofalt for forhandlingerne.

- For det første kan Socialdemokratiet meget vel have skudt sig selv i foden - for hvem har brug for hvem? Socialdemokratiet har brug for Venstre, hvis der skal laves en udligningsreform.

- Det kan godt være, at det ligger i S' dna at genere Venstre, men det er uheldigt her, siger han.

Hvem kan det være?

Et andet ubehageligt spørgsmål, der må trænge sig på i den røde lejr, er, hvem der har lækket 'angrebsmailen'.

- Som regel formår et-parti-regeringer at holde fortrolige dokumenter indendøre. Det er ildevarslende, at der sidder interne folk, der lækker det her.

- Det kunne tyde på, at den her hårde kommunikationsstrategi ikke er lige populær alle steder, siger Qvortrup.

Sort på hvidt

Christian Rabjerg, der er finansordfører for Socialdemokratiet, mener ikke, at forhandlingerne har taget skade, siger han til Jyllands-Posten.

Det er Henrik Qvortrup dog ikke helt enig i.

- Det kan han sige herfra og til juleaften. Det står sort på hvidt, at der skal lækkes ting, som kan genere Venstre. Det er en tillidssag at sidde i et lukket rum og forhandle, og det er helt oplagt, at det her ikke er godt for forhandlingsklimaet.

- Det er et udtryk for, at den unægteligt gode start for regeringen er steget dem til hovedet. Det er farligt for regeringen ikke at møde megen modstand, for man kan blive overmodig, siger den politiske kommentator til Ekstra Bladet.

Indtil videre har Venstre aflyst de planlagte forhandlinger søndag aften og har trods tidspres sagt, at statsminister Mette Frederiksen må svare på spørgsmål, før forhandlingerne kan blive genoptaget.