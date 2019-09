Qvortrup om Løkkes tv-fup: - Han er en manipulator

Ekstra Bladet kunne i går tirsdag bringe en grundig gennemgang af Lars Løkkes to tv-optrædener søndag aften, hvor det står klart, at den tidligere statsminister er fuld af kreative forklaringer.

Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, er ikke overrasket over Løkkes ageren.



- Det er totalt klassisk Løkke. Han ændrer lige lidt på virkeligheden, når det er det, der skal til, og vupti! siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Lars Løkke Rasmussen stod søndag over for to erfarne journalister i Kaare Quist og Natasja Crone fra henholdsvis DR og TV2. Der var dog ingen af de værter, der kom efter Løkke for de sine kreative udlægninger.

- Der er ikke nogen, der fanger det. Begge interviewere falder i med begge ben, selvom der er nogle tydelige logiske brist, siger Qvortrup.

Redefinerer virkeligheden

En af de tvivlsomme forklaringer kom, da samtalen faldt hen på formandsopgøret i 2014, der kulminerede på et møde i kælderen i Odense Congress Center.

Her forklarede Løkke, at han først gang nævnte hans og Kristian Jensens delte formandskab i et 'slip-of-the tongue' på et pressemøde. Men virkeligheden er sådan, at det først blev nævnt dagen efter 'kældermødet' i et brev til Venstres medlemmer med Løkke og Jensen som afsendere.

Endnu en klassisk Løkke-manøvre ifølge Henrik Qvortrup

- Han er er manipulator, han har bare den der trang til at redefinere virkeligheden.

- Det er jo det, Løkke kan. For hvem kan huske helt præcist, hvad der skete dengang i Odense? siger Henrik Qvortrup.

