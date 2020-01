Qvortrup om Mette F.: Tom - men smart tale

Statsminister Mette Frederiksens (S) første nytårstale havde intet indhold, men derfor kan den godt vise sig at være klog.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter at Mette Frederiksens første nytårstale stort set kun handlede om børnenes ve og vel og flere tvangsfjernelser tidligere.

- Det er en historisk ukonkret og historisk indholdsløs tale. Den er tom, men jeg vil ikke afvise, at det er ret smart, siger Henrik Qvortrup.

Det smarte ligger i, at mange vil huske talen for det store fokus på børnene og deres vilkår, vurderer den politiske kommentator.

- Hun kommer ind på et emne, som mange har en holdning til, børn som går for lud og koldt vand - især børn af anden etnisk herkomst end dansk - og det er smart at få sat på dagsordenen, siger Henrik Qvortrup.

- Jeg tror, at det med flere tvangsfjernelser har en klangbund i befolkningen, lyder vurderingen.

Den vurdering - det smarte i fokus på børnene - deles dog ikke af Noa Redington, som gennem mange år var spindoktor for Helle Thorning-Schmidt (S) i Statsministeriet.

- Hun forpasser en mulighed for at tale til danskerne, om hvad der skal ske i det næste årti. Jeg tror ikke, at der er mange danskere som mener, at det største problem er at for få børn bliver bortadopteret, siger Noa Redington

Derfor mener den tidligere S-spindoktor, at Mette Frederiksens tale var en meget 'snæver tale'.

- Der må sidde mange pensionister, erhvervsfolk og mennesker i den offentlige sektor, som mener, at det er en lille problemstilling, fortæller han.

Mette Frederiksen slog også på flere tvangsfjernelser, da hun tilbage i 2018 forsøgte at sælge sig selv som børnenes statsminister på en socialdemokratisk kongres i Aalborg.

- Det har fyldt meget i Socialdemokratiet, men hun skal holde en tale til nationen og ikke Socialdemokratiets tillidsfolk, så hun forpasser en mulighed for at præsentere sin dagsorden, siger Noa Redington.

